صنع المعجزة.. شخص يفقد 80 كيلو من وزنه بطريقة سهلة جدا

تمكن رجلُ بريطاني يبلغ من العمر 43 عامًا، من فقدان نصف وزنه، الذي كان يزيد على 190 كيلو غرامًا ليعود إلى التمتع بوزن طبيعي وقوام مثالي، ما جعله يبدو شخصًا آخر.

وبحسب القصة التي نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد تمكن طوني هولاند، وهو أب لثلاثة أطفال، من فقدان نصف وزنه أو ما يعادل نحو 80 كيلو غرامًا، بفضل نظام غذائي متواضع وبسيط وبالغ السهولة.

ويروي هولاند كيف كانت معاناته اليومية بسبب زيادة وزنه، قائلًا: "كان نظام حياتي يقتصر على النوم في السرير، ثم التنقل بالسيارة، ثم الجلوس على المكتب في العمل، ثم العودة للمنزل بالسيارة فالجلوس على الكرسي والعودة أخيرًا إلى السرير من أجل النوم".

© Depositphotos/ Cookelma العلماء يجدون طريقة لانقاص الوزن دون ممارسة الرياضة

"لم أكن أنتبه إلى نوعية الطعام التي أتناولها. كان من السهل جدًا عليَّ تناول 5 ساندويشات من البرغر المزدوج مع الجبن في وجبة واحدة، حتى أصبح حجم خصري يزيد على 147 سم، وهو ما سبب العديد من المتاعب والمشاكل في الحياة اليومية".

وأضاف أن المعاناة الحقيقية التي واجهها كانت عندما بلغ وزنه 127 كيلوغرامًا وكان في طريقه للسفر من أجل قضاء العطلة، حيث كان السفر غير مريح بسبب السُمنة والوزن الزائد، كان الجلوس متعبًا وكان الوصول من الطائرة الى المبنى متعبًا أيضًا.

تمكن طوني هولاند، البالغ من العمر 43 عاماً والذي يزن 190كيلوغراماً من فقدان نصف وزنه أو ما يعادل نحو 80 كيلو غراماً ليبدو كما لو أنه تحول إلى شخص آخر#اعرف_أكثر pic.twitter.com/hDuYwA8Roy — qposts_now (@qpostsnow) January 14, 2018

ويقول: "كل شيء تغير بعد أن التقطت زوجتي صورة لي وأنا أجلس على الأريكة في المنزل، حيث كان الهدف من الصورة أن تريني كيف أصبح حجمي ضخمًا".

ويروي هولاند للجريدة البريطانية كيف أنه قرر التخلص من السُمنة التي يعاني منها، فالتحق بمركز قريب من منزله من أجل النحافة، فأرشده الى نظام غذائي صحي، وهو النظام الذي تبناه بالفعل فما كان منه إلا أن فقد نحو نصف وزنه خلال فترة وجيزة، أو ما يعادل 80 كيلوغرامًا من وزنه الذي كان يتجاوز الـ190 كيلو.

وشرح هولاند أن نظامه الغذائي اعتمد على تناول الأطعمة الصحية مثل الأسماك والدواجن والخضراوات والفواكه، مع تقليل الأطعمة والوجبات الخفيفة التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

وأضاف أنه خلال سنتين فقط نجح في التخلص من نصف وزنه، مشيرًا إلى أنه كان يمارس رياضة المشي أيضًا، مما سهل من عملية فقدانه للوزن.