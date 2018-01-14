بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تتعرض لهجوم من السناجب

يعتقد البعض أن السناجب كائنات ودودة، ونراه جميعا وهي تجمع الطعام في الحدائق والغابات.

آخر شيء يمكن أن يتوقعه الناس هو أن تقوم هذه الكائنات الصغيرة بهجوم كامل، حسب independent.

Police were called to remove a squirrel from a house. They didn't expect this https://t.co/wuEAs0h2qJ — indy100 (@indy100) January 14, 2018

​وهذا ما حدث بالضبط لضباط شرطة في نيويورك، حيث تم استدعائهم إلى منزل به سناجب تهاجم من يعيشون فيه.

ووفقا لمنشور على صفحة فيسبوك الخاصة بشرطة بروك بورت بنيويورك، فقد هاجم السناجب المنزل وأكلوا كل حلوى "الكوكيز" في المطبخ، حسب independent.

ودخل الضابطان إلى المكان، لكنهم لم يستعدوا للمشهد الذي حدث داخل المنزل، ولم يتوقعوا الرد الذي استقبلهم السناجب به.

لحسن الحظ، فقد أخبرنا منشور الشرطة على فيسبوك، أن السناجب قد عادت إلى البرية دون أن تصاب بأذى، حسب independent.