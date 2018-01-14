خطوات بسيطة لحل هذا العطل في "واتساب"

اشتكى عدد من مستخدمي الإنترنت مؤخرا، من تعطل تطبيق الدردشة الشهير "واتساب" لديهم على هواتفهم المحمولة.

وأشار البعض عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر"، إلى ظهور رسالة على "واتساب"، تقول إن "أحدث نسخة منه "عفا عليها الزمن" في 13 يناير/كانون الثاني، برجاء زيارة متجر "غوغل بلاي" من أجل تحميل النسخة النهائية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا إنديان إكسبريس".

When I woke up today morning and opened whatsapp, it said The version became obsolete on 13 Jan 2018 and update the app. When I checked in Google play, it says app is updated. Then I re-installed the app, but same message is appearing. What is happening?#whatsappdown pic.twitter.com/STYMuFqwLE — Rahul Rampure (@RahulRampure) January 13, 2018

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Unable to use WhatsApp. A message shows "WhatsApp version is obsolete from today". @WhatsApp — Amit Sanghavi (@sanghaviamit) January 13, 2018

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وأكد من تعرضوا لهذه المشكلة، أنهم حاولوا أن ينعشوا التطبيق لديهم، أو أن يعيدوا تحميله من جديد، ولكن مازلت المشكلة قائمة.

وكان أكثر من تعرضوا لهذه المشكلة، من هم يملكون هواتف "زايومي" الذكية.

وفي تصريح لموقع "Techook"، أوضح "واتساب" أن هذه المشكلة تم حلها، وهي متعلقة بطريقة توزيعه، والتي هي ليسوا قادرين على التحكم فيها".

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وإذا واجهتك هذه المشكلة عبر هاتفك الذكي، فلست مضطرا لإزالة تطبيق "واتساب"، ولكن عليك أن تتبع هذه الخطوات من أجل حلها، من دون أن تزيله أو تفقد بياناتك من عليه:

1) قم بتفعيل خاصية "Allow installation of apps from unknown sources" في "الإعدادات" في هاتفك الذكي.

2) قم بزيارة الرابط التالي: whatsapp.com/android من أجل تحميل أحدث نسخة من "واتساب" من متجر "غوغل بلاي".

وبتلك الخطوات سيتم تحديث "واتساب" لديك من دون الحاجة إلى إزالته من على جهازك أو أن تفقد بياناتك.