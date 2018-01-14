إيدي ريدمين: هوليوود بحاجة لمزيد من التغيير لتحقيق المساواة بين الجنسين

قال الممثل البريطاني إيدي ريدمين الحائز على جائزة الأوسكار اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني إن تغييرا تحقق في سبيل المساواة بين الجنسين في هوليوود لكن حملة مناصرة هذه القضية "تأخرت كثيرا" وهناك حاجة "لكم هائل من التغييرات".

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وأدلى ريدمين بهذه التصريحات على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول لفيلم الرسوم المتحركة الجديد "إيرلي مان"، حسب رويترز.

وتلقى ريدمين سؤالا عن تقارير أفادت بوجود فارق كبير في الأجر بين الممثل مارك وولبرج والممثلة ميشيل وليامز المشاركين في فيلم "أول ذا موني إين ذا وورلد" لإعادة تصوير بعض المشاهد.

ورد قائلا "إنه أمر شديد الأهمية وأعتقد أنه تأخر كثيرا وأرى أن حقيقة أداء النساء الأدوار الرئيسية في ثلاثة من الأفلام التي كانت لها الصدارة في العام الماضي تثبت أن هناك تغييرا لكن ما زالت هناك حاجة لكم هائل من التغييرات. يبدو التغيير ممنهجا على ما أعتقد".

ويشارك ريدمين في فيلم "إيرلي مان" إلى جانب نجمة مسلسل "جيم أوف ثرونز" ميسي وليامز.

وتدور أحداث الفيلم حول مغامرة في عصر ما قبل التاريخ أبطالها رجال كهف حمقى.

وقالت وليامز التي قرأت سيناريو الموسم الأخير من "جيم أوف ثرونز" للمعجبين إن نهاية المسلسل تستحق الانتظار.

وأضافت "سيكون "الموسم الأخير" جيدا للغاية ولن يعرض قبل عام لأن تصوير هذه الحلقات الرائعة يتطلب وقتا طويلا وأنا فخورة بحق بما قدمه الجميع هذا العام. ولم نفعل شيئا كهذا من قبل حقا وهو أمر خاص للغاية لكنه يستحق الانتظار".