مؤسس "فيرجين" يقترب من تحقيق حلمه المنتظر في 2018

كشف مؤسس مجموعة "فيرجين"، الملياردير الأمريكي ريتشارد برانسون، من أيرلندا، أن أكثر ما هو متحمس له في 2018، هو إطلاقه لشركته التجارية "فيرجين أتلانتيك" لرحلات الفضاء الخارجي.

وكتب في مدونة له، أن شركة "فيرجين أتلانتيك" ستنطلق نحو الفضاء، مشيرا إلى أنه حلم ظل يراوده منذ سنوات، وأنه اقترب من تحقيقه.

وغرد برانسون، عبر حسابه على "تويتر"، الخميس 11 يناير/كانون الثاني، أن شركته "فيرجين أتلانتيك"، أجرت اختبارا مؤخرا، بواسطة واحدة من مركباتها الفضائية.

Exciting day for @virgingalactic with #SpaceShipTwo dropping down from 50,000ft straight down at 0.9 Mach — (hopefully) final glide test flight — Richard Branson (@richardbranson) January 11, 2018

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وتعتبر هذه هي أول رحلة تجريها شركة "فيرجين أتلانتيك"، منذ حادث انزلاق تعرضت له إحدى مركباتها أثناء اختبار، أجري في شهر أغسطس/آب الماضي، وفقا لحسابها على "تويتر" الخميس.

VMS Eve & VSS Unity are headed out to the runway for final checks #SpaceShipTwo pic.twitter.com/LGCskHEQcI — Virgin Galactic (@virgingalactic) January 11, 2018

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وكان ريتشارد برانسون، رجح خلال لقاء له مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أنه يتوقع أن يخوض شخصيا أولى رحلاته الفضائية في شهر أبريل/نيسان المقبل.

وليس ريتشارد برونسون هو الوحيد الذي يستعد لإطلاق رحلاته الفضائية في المستقبل القريب؛ فهناك أيضا رئيس مجلس إدارة شركة "فيرجين غالاكتيك" جورج وايتسايدز، الذي كشف في لقاء له مع "سي إن بي سي"، في شهر مارس/آذار الماضي، أن هناك أكثر من 600 فرد سجلوا من أجل الفوز بتذكرة للسفر إلى الفضاء، بقيمة ربع مليون دولار.