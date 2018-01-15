تلوث الهواء يقتل 750 ألف شخص في ريف هذه الدولة

كشفت دراسة جديدة أن 75 في المئة من الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء تقع في الريف الهندي، وليس في المناطق الصناعية أو المدن الكبرى.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova الصين تبدأ تحقيقا جديدا في تلوث الهواء بشمال البلاد

ويقطن في المناطق الريفية ثلثي سكان الهند، التي يصل عدد سكانها إلى 1.3 مليار نسمة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وذكرت الشبكة في تقرير لها، اليوم الاثنين 15 يناير / كانون الثاني، أن أنظار العالم ظلت مسلطة خلال السنوات الماضية على العاصمة الهندية نيوديلي، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت عليها، ذات مرة "المدينة الأكثر تلوسا في العالم".

لكن دراسة جديدة كشفت أن 75 بالمئة من الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء عام 2015، كانت في المناطق الريفية، وفقا للشبكة الأمريكية، التي أشارت إلى أن فريق دولي من المتخصصين بينهم خبراء من معهد التكنولوجيا في مومباي، وخبراء في مجال الصحة، شاركوا في إعداد الدراسة.

ولفتت "سي إن إن" إلى قول أحد الخبراء المشاركين في الدراسة الجديدة أن تلوث الهواء أصبح مشكلة كبيرة في الهند، مشيرة إلى أن تأثيره لا يقتصر على المدن الكبرى والمناطق الصناعية، وإنما يمتد إلى المناطق الريفية أيضا،

وكشفت الدراسة أن عدد الوفيات المرتبطة بالتلوث البيئي تجاوزت مليون شخص في الهند عام 2015، بينهم أكثر من 750 ألف في المناطق الريفية، مشيرة إلى أن مشكلة التلوث في الهند تزداد سوء خلال خلال الـ25 عاما الماضية لارتباطها بالتنمية الصناعية والاقتصادية.



