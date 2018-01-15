شاهد... مواجهة بين شرطي أمريكي وثعبان ضخم

وذكرت المجلة أن شرطيا في ولاية فلوريدا الأمريكية استطاع أن يتغلب على ثعبان ضخم، الخميس الماضي 11 يناير/ كانون الثاني، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مقر الشرطة والتقاط صور تذاكارية إلى جواره.

Snakes are not an uncommon sight to Floridians, but Burmese pythons are an invasive species & a real threat to local wildlife, pets, and even children. If you see a snake please do not approach it. If the snake is a danger to you or the surrounding area contact 911. 2/2 pic.twitter.com/62DVUxAvQK — Pembroke Pines PD (@PPinesPD) January 12, 2018

وأصدرت الشرطة تحذيرات للمواطنيين من إمكانية أن ظهور هذا النوع من الأفاعي، محذرة من محاولة الاقتراب منها لخطورتها الشديدة والانتظار حتى وصول الشرطة في وقت الضرورة.