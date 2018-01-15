شاهد... مواجهة بين شرطي أمريكي وثعبان ضخم

وذكرت المجلة أن شرطيا في ولاية فلوريدا الأمريكية استطاع أن يتغلب على ثعبان ضخم، الخميس الماضي 11 يناير/ كانون الثاني، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مقر الشرطة والتقاط صور تذاكارية إلى جواره.
Snakes are not an uncommon sight to Floridians, but Burmese pythons are an invasive species & a real threat to local wildlife, pets, and even children. If you see a snake please do not approach it. If the snake is a danger to you or the surrounding area contact 911. 2/2 pic.twitter.com/62DVUxAvQK— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) January 12, 2018
وأصدرت الشرطة تحذيرات للمواطنيين من إمكانية أن ظهور هذا النوع من الأفاعي، محذرة من محاولة الاقتراب منها لخطورتها الشديدة والانتظار حتى وصول الشرطة في وقت الضرورة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)