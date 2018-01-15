أغلى ألماسة في العالم حجمها يساوي كرتي غولف

تم اكتشاف واحدة من أكبر الألماسات في العالم، في مملكة ليستو الجبلية في الجنوب الأفريقي.

© AP Photo/ سرقة أغلى قنينة فودكا في العالم

ويبلغ حجم الألماسة 910 قيراط، وتساوي تقريبا حجم كرتين من كرات الغولف، حسب أسواق بلومبرغ.

وتتميز الألماسة بلونها المختلف، وتحتوي على عدد قليل جدا أو لا تحتوي على ذرات النيتروجين.

والألماسة تعتبر من أغلى الأحجار في العالم، وهي خامس واحدة من حيث حجمها الكبير.

ويشتهر منجم ليتسنغ بحجم ونوعية الماس المستخرج منه، كما أنه يحتوي على الأحجار الأعلى سعرا في العالم.

وبيع من المنجم جوهرة تبلغ 357 قيراطا مقابل 19.3 مليون دولار في عام 2015.

وقال كليفورد إلفيك الرئيس التنفيذي للمنجم، إن الماس المستخرج منه استثنائي، وذو جودة عالية.

ولم يعرف بكم ستباع هذه الألماسة أو ماذا تستحق بالضبط؟، فقيمتها تحدد من حجم ونوعية الأحجار التي يمكن أن تستخلص منها، فقد باعت شركة "لوكارا دايموند" ماسة يبلغ حجمها 1.109 قيراط مقابل 53 مليون دولار العام الماضي.