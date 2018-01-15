بالفيديو... ميريام فارس توبخ حارسها "الضخم" أمام الجمهور

وبخت المطربة اللبنانية ميريام فارس حارسها الشخصي، ضخم الجسم، أمام الجمهور وذلك في إحدى حفلاتها في العاصمة المصرية القاهرة.

ويرجع غضب ميريام فارس من حارسها إلى أنه حاول منع أحد الحضور من اعتلاء المسرح الذي كانت تغني عليه المطربة، فوبخت الحارس قائلة:

أنا طلبت الزلمة يطلع على المسرح، أنت شو مشكلتك؟

هلأ #ميريام_فارس ماكان فيها تقرب من حارسها الشخصي وتخبرو بالوشوشة انو هي يلي طلبت من الشب يطلع عالمسرح وبلا ماتمسك المايك وتصرخ باعلى صوتها عالمسكين وتسمعو هالكلمتين #انت_شو_مشكلتك ؟وتخلي اللي مايشتري يتفرج 😉ماهو بالنهاية عم يعمل شغلو يلي حضرتها طالبيتو والا ليه حاطة حرس؟ pic.twitter.com/h6T12IOPGc — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) January 14, 2018

​

وصعد المعجب على المسرح بالفعل ولم يتوقف عند هذا الحد، بل شارك ميريام فارس الرقص بعد أن طلبت منه ذلك ليتم تسجيل مقطع فيديو معها وهما يرقصان، حيث سألته عما إذا كان سيعلمها رقصة جديدة، ليبدأ بالفعل المعجب بالرقص بحماس.

وأثار المقطع ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى بعض المستخدمين أن هذا التصرف يدل على تواضع ميريام وقربها من الجمهور، بينما استنكر آخرون توبيخها للحارس على الملأ، خاصة وأنه حاول منع المعجب من الصعود لا لشئ سوى لأنه يمارس عمله.