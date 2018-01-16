هذه الأشياء ممنوعة على العاملين في ديزني لاند

ويلتزم العاملون في ديزني لاند بعدد من القواعد، فالتجربة الساحرة فى المدينة لن تكون ساحرة إلا إذا نظمت جيدا، حسب "ميرور".

ويجب أن يشعر الزائرون بأنهم في عالم خيالي، حسبما قال موظف سابق فى أحد المتنزهات.

​ولذا لا يسمح أبدا للعاملين أن يقولوا "لا نعرف".

فقد يفسد القليل من المعرفة التجربة الساحرة في ديزني لاند، التي تعتبر مدينة أحلام الأطفال.

وتشمل التعليمات أنه إذا سأل زائر عن أي شيء فيجب أن يكون العامل لديه إجابة، لا استثناءات في هذا الأمر.

Three simple words Disneyland employees are never allowed to say to curious fans https://t.co/RFYQvJaa2J pic.twitter.com/XXn3wY8TKY — Daily Mirror (@DailyMirror) January 15, 2018

وإذا لم يعرف الموظف فعليه أن يتصرف دون أن يقول إنه لا يعرف.

ويجب على موظفي ديزني لاند التوصل إلى إجابات على الأسئلة على الفور، فهم يتفاعلون مع مئات من الزائرين كل يوم، وعليهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد دائما.

Buena Vista Street has its share of visitors, but no one is more iconic than the one and only Mickey Mouse! Have you run into him lately? pic.twitter.com/tsAprac4Z1 — Disneyland Today (@DisneylandToday) January 15, 2018

​كما أنه يتوجب على الموظفين أن يساعدوا الناس، ويقومون بتصويرهم.

يتوجب على الموظفين دائما الإجابة على الأسئلة حتى لو كانت من طفل يسأل ماذا يأكل "تينكر بيل" قبل رحلته في المملكة السحرية".

وهنا تكون الإجابة "تفاحة صغيرة جدا".

my next vacation needs to be to Disneyland in Paris 😍 pic.twitter.com/ivEucHKqxf — The Bucket List (@TheBucktList) January 13, 2018

​ويحظر على الموظفين الإشارة بإصبع واحد.

كما أن عليهم ارتداء ملابس صعبة جدا لأيام كاملة فى حر فلوريدا الصعب.