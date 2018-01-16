تطبيق جديد يتيح للمشاهير بيع وقتهم بالثواني للجمهور

لم تتوقف التكنولوجيا عن إبهارنا، إذ ظهر مؤخرًا في الصين تطبيق جديد يمكن من خلالها أن يعرض المشاهير أوقاتهم للبيع لجمهورهم، ما أثار جدلا واسعًا، حيث أصبح التطبيق بمثابة بورصة غير قانونية.

وأوضح موقع sixthtone تفاصيل الفكرة التي حملت اسم Miao A ويمكن اعتبارها أول منصة لبيع الوقت، إذ أنها تسمح للجمهور بالتواصل مع نجومهم المفضلين أو مع مديري أعمالهم وشراء فترات من الوقت مقدرة بالثواني، على أن تستفيد المنصة من كل صفقة بيع وقت بنسبة 3% من القيمة الإجمالية لها.

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وأضاف الموقع أن من بين الخدمات التي تقدمها منصة Miao A أيضًا تبادل الوقت فيما بين المشاهير وبعضهم البعض، وتراوحت قيمة حركة تبادل الوقت بين المشاهير ما بين 300 إلى 400 مليون يوان، أي ما يعادل من 46 ألف دولار إلى 62 ألف دولار.

ويستفيد الجمهور من الوقت الذي يشترونه من المشاهير بعدة طرق من بينها المحادثة الصوتية أو محادثة الفيديو عبر الإنترنت، أو الحصول على ردود من المشاهير على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك مقابلات مع المشاهير وجها لوجه على أرض الواقع.

ويتحدد الزمن المطلوب شراؤه بحسب نوع التواصل الذي يريده المعجب، فعلى سبيل المثال إن أراد المعجب إجراء محادثة فيديو مع نجمه المفضل فسيكلفه هذا نحو 600 ثانية على الأقل، أما إن أراد إجراء مقابلة شخصية وجا لوجه فسيكلفه ذلك شراء ما لايقل عن 7200 ثانية، ووفقًا للبيانات التي أوردها عداد المنصة، فقد تم بيع أكثر من 3 ملايين ثانية من مختلف المشاهير حتى الآن.

ويضم التطبيق أكثر من 500 شخصية مشهورة في الصين ما بين مؤلفين وعارضات أزياء وموسيقيين، ورياضيين، وغير ذلك من مشاهير المجتمع، ومن الممكن للمستخدمين أن يتبادلوا الأوقات التي اشتروها أو يبيعوها لبعضهم البعض فيما يشبه البورصة.

وأثارت هذه الصيحة الجديدة مخاوف خبراء الاقتصاد من احتمالية أن يفقد المستخدمين نقودهم، على الرغم من أن المنصة حصلت على الموافقات الحكومية اللازمة.