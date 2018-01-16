لماذا بلاك بيري "كي ون" الهاتف الأكثر أمانا

أصدرت شركة بلاك بيري العام الماضي، هاتفها KeyOne.

ولدى الهاتف الجديد أكثر من خاصية مفيدة في الأعمال، بداية من لوحة المفاتيح وحتى الكاميرا حسب موقع ABC الأسباني.

الهاتف سلس جدا وسريع في استخدام التطبيقات الكثيرة في وقت واحد.

لوحة مفاتيج هاتف بلاك بيري تقليدية، لكنها ليست صغيرة، بل على عكس ما يبدو من النظرة الأولى، جيدة وكبيرة للاستخدام السريع.

شاشة الهاتف نوعها IPS، وهي صغيرة مقارنة بهواتف اليوم، وحجمها 4.5 بوصة، ويقدر وضوحها بـ1620 * 1.080 بيكسل.

كاميرا هاتف KEYONE الأساسية في الخلف متوسطة، ويمكن استعمالها في كل ظروف الإضاءة، ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 4 K، أما الكاميرا الأمامية فهي 8 ميغا بيكسل، وتصور بجود الـHD.

واختارت بلاك بيري معالج Qualcomm Snapdragon 625 eight-core للهاتف، وذاكرته العشوائية 3 غيغابايت.

يمكن لبطارية الهاتف أن تعمل لمدة يومين تقريبا، وشحنها يتم بسرعة.

وبالإضافة إلى لوحة المفاتيج الجيدة، التي مكن استخدامها في الأعمال، فقد صممت بلاك بيري الجهاز الجديد بـ Blackberry DTEKوالذي يجعل الهاتف أكثر أمانا من غيره.

ويعمل الهاتف على التوصل إلى التطبيقات التي تستخدم معلوماتك الشخصية، ويصنفها طبقا لمميزات الأمان داخله، ويبلغ المستخدم بها وإلى أى درجة هذه التطبيقات آمنة.

ويتيح الهاتف عن طريق هذه الخاصية، توصيات للمستخدم حول كيفية تحسين إعدادات الأمان لتحقيق تصنيف أفضل.