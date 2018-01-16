جماعة صينية لحماية المستهلك تطلب من "آبل" تفسيرا لبطء أجهزة قديمة من "آيفون"

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن جماعة صينية لحماية المستهلك طلبت من شركة "آبل" معلومات بخصوص بطء نسخة قديمة من أجهزة "آيفون" بعد تحديثات لنظام التشغيل، وإنها طلبت ردا قبل يوم الجمعة.

وقالت "شينخوا" إن طلب مجلس المستهلكين في شنغهاي جاء استجابة لإفادات من المستهلكين بأن أجهزة "آيفون" الأقدم أصبحت بطيئة بعد تحديث برنامج التشغيل إلى نسخة(آي.أو.إس. 10.2.1).

وأضافت "شينخوا" أن المجلس طلب في رسالة بعث بها إلى شركة "آبل"، يوم الاثنين، تفسيرا للبطء ومعلومات عما تعتزم "آبل" عمله لإصلاح المشكلة، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت شركة "آبل" التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا أقرت، في ديسمبر/ كانون الأول، بأن برنامج "آيفون" يمكن أن يتسبب في بطء بعض الهواتف التي تعاني من مشكلات تتعلق بالبطارية واعتذرت عن هذه المشكلة.

وخفضت كذلك تكاليف استبدال البطاريات وقالت إنها ستغير برنامج التشغيل الخاص بها لتبين للمستخدمين ما إذا كانت بطاريات هواتفهم تعمل بشكل جيد.

وقال مجلس المستهلكين، وهو منظمة غير حكومية، إنه تلقى 2615 شكوى بخصوص منتجات وخدمات "آبل" في عام 2017 مقابل 964 شكوى في عام 2015.