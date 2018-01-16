حمل هذا التطبيق وتعرف على شبيهك من المشاهير

لايزال يلقى تطبيق "Google Arts & Culture" العديد من ردود الفعل الإيجابية، خاصة بعد التعديلات التي أجريت على التطبيق، الذي انتشر لأول مرة في 2016.

التطبيق الذي تم تعديله وإضافة بعض الميزات عليه ومن بينها ميزة "وجه الشبه مع المشاهير" حازت على إعجاب الكثيرين من المستخدمين.

حيث يقوم التطبيق الجديد بتحميل صورة الأشخاص ومحاولة إيجاد الشبه مع أحد المشاهير العالميين من خلال مئات من صور المشاهير.

بالإضافة لبحث التطبيق عما إذا كانت صورة الشخص يوجد لها شبيه في لوحة بأحد المتاحف العالمية.

باتريك لينيهان المتحدث باسم غوغل صرحت لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن الميزة لقيت نجاحا هائلا، والشركة تسعى لتلبية احتياجات زبائنها.