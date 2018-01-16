الشمس تسطع على أهل موسكو لمدة 7 دقائق خلال شهر كانون الأول/ديسمبر

قال مدير مركز الأرصاد الجوية الروسية رومان فيلفاند إن أهل موسكو شاهدوا الشمس لمدة 7 دقائق فقط خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.

وصرح فيلفاد لوكالة " سبوتنيك ": "أجريت العمليات الحسابية في مرصد جامعة موسكو الحكومية. وتبين أن مدة ظهور أشعة الشمس في كانون الأول/ديسمبر شكلت 0.1 ساعة فقط، أي 6-7 دقائق.

ووفقا لأقواله، فإن تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر يعتبران شهري الكآبة، لأن الطقس يتحدد حسب منطقة الضغط المنخفض. كما أن السحب المنخفضة على ارتفاع 300 متر تدعو إلى الاكتئاب.

وأضاف فيلفاند: "في شهر كانون الثاني/يناير، تشرق الشمس ويتحسن المزاج على الفور. ومدة إشراق الشمس تتجاوز بكثير مدتها في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر معا".