أول دعوى قضائية ضد "آبل" في روسيا بتهمة إبطائها عمدا عمل هواتف "آيفون" القديمة

أعلن محامي المدعي بأول دعوى قضائية مرفوعة في روسيا ضد شركة "آبل" الأمريكية، دميتري بونوماريوف، أنه تم رفع الدعوى إلى المحكمة.

© AP Photo/ Julie Jacobson "أبل" تقدم عرضا سخيا لمستخدمي هواتف "آيفون" القديمة

موسكو — سبوتنيك . وقال بونوماريوف، وهو الشريك في مكتب المحاماة "ليكس بورياليس"، دميتري بونوماريوف، إن صاحب الدعوى طالب بدفع تعويض مالي قدره 55 ألف روبل (حوالي 975 دولار) بعد أن تباطأ عمل هاتفه "آيفون-6".

وتتلخص القضية المرفوعة أمام محكمة "تفيرسكوي" في موسكو، حول موضوع قيام الشركة عمدا بإبطاء عمل هواتف "آيفون" القديمة.

وأردف قائلا:

"نخطط لتقديم أربع دعاوى قضائية أخرى مع حلول نهاية اليوم".

بدوره أوضح الشريك الإداري في مجموعة "إن إل إف غروب"، مكسيم كاربوف، أن الدعاوى القضائية الأولى المرفوعة بهذا الشأن تصر على "تحييد أي انتهاك لحق الملكية على الهواتف، المتمثل في خفض كفاءتها".

ووفقا له، الطلب الرئيسي هو إزالة تباطؤ عمل أجيال "آيفون" السابقة بعد ترقية نظام التشغيل إلى نظام "أي أو إس —11".

كما لفت كاربوف، إلى أن استراتيجية المقاضاة تفترض اختيار مختلف نماذج السلوك، بناء على الأدلة التي سيقدمها الطرف المدعى له، مشيرا إلى أن "الابتعاد عن نموذج رفع الدعوى الجماعية ونرفع الدعاوى إلى محاكم مختلفة نيابة عن مختلف الأشخاص، وستصل قيمة إجمالي المطالبات إلى عشرات ملايين الروبلات ما يعادل الملايين من الدولارات.

هذا تواردت أنباء في وقت سابق، أن المستهلكين في الولايات المتحدة، بدأوا برفع دعاوى قضائية ضد شركة "آبل" بعد إعلانها رسميا أنها تبطئ عمدا عمل وحدات المعالجة لهواتف "أيفون-6"، "آيفون-6 إس" و"آيفون إس إي".

من جانبها، تقول "آبل" أن مثل هذه الخاصية ضرورية لتمديد حياة الأجهزة ومنع انقطاع غير متوقع بسبب إهلاك البطاريات.