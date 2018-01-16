1000 شخص مهددون بالسجن بسبب "فيديو إباحي"

وجهت الشرطة الدنماركية اتهاما لأكثر من ألف شاب وشابة بتداول فيديو إباحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، يظهر في الفيديو شخصان في الخامسة عشرة من العمر يمارسان الجنس.

وشددت الشرطة على أن المراهقين اللذين ظهرا في مقاطع الفيديو دون 18 عاما، ما يهدد كل من تداوله بالحبس.

وتداول نحو ألف وأربعة شباب محتوى غير لائق عبر تطبيق "ماسنجر" لفيسبوك، لتخطر إدارة "فيسبوك" الشرطة الأمريكية التي بدورها أرسلت لنظيرتها الدنماركية.

وقال ضابط يحمل رتبة عالية في الشرطة الدنماركية، إن المتهمين يواجهون عقوبة السجن المشروطة لمدة 20 يوما.

وإذا ثبتت إدانتهم بتداول صور غير لائقة لأطفال، سيتم إدراج أسمائهم لمدة عشر سنوات في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.