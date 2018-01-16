مزارع يدفن طفلين أحياء لسرقتهم الذرة من حقله

قام مزارع بدفن طفلين حيين عقب ضربهما بعد أن أمسك بهما وهما يسرقان الذرة من حقله في دولة بوروندي.

ويبلغ عمر أحدهما ثماني سنوات والآخر عشر سنوات، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية.

وتبحث السلطات في بوروندي عن المزارع الذي قام بدفن الطفلين حتى مستوى الصدر.

ويتعرض العشرات من الأطفال في بوروندي للعقاب بسبب سرقة الذرة.

يذكر أنه خلال الفترة الأخيرة تم تداول قصة طفلين قام مراهقان بقطع يدهما اليسرى عقب القبض عليهم وهم يسرقان الذرة.