بالفيديو... وزير الصحة الكويتي يجري جراحة معقدة لطفلة

أجرى وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، عملية جراحية دقيقة، لطفلة صغيرة تبلغ من العمر ست سنوات.

قام الوزير الكويتي بزراعة قوقعة للطفلة، مؤكدا أن "مهامه الوزارية لا تمنعه من مواصلة دوره الإنساني كطبيب جراح"، بحسب وكالة "كونا" الكويتية.

##فيديو من العملية التي اجراها وزير الصحة الشيخ د.باسل حمود الصباح والفريق الطبي من مستشفى زين صباح بزراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والتي استمرت قرابة الساعتين.#الكويت @Drbaselalsabah pic.twitter.com/P3rRJbNnyC — السلطة الرابعة (@pressALQ8) January 15, 2018

​وأضاف الصباح أن العملية التي أجريت في مستشفى زين التخصصي بمساعدة فريق طبي كويتي، استمرت قرابة الساعتين.

وزير الصحة الكويتي يجري «عملية معقدة» لزراعة «قوقعة» لطفلة بمساعدة فريق طبي كويتي



أكد الشيخ الدكتور باسل الصباح أن مهامه الوزارية «لا تمنعه» من مواصلة دوره الإنساني كطبيب جراح pic.twitter.com/qPVEITeOMj — الإمارات الآن (@EmiratesNow_) January 15, 2018

​وأوضح أن الحالة الصحية للطفلة مستقرة وتخضع حاليا لفترة العلاج والنقاهة، مشيرا إلى أن "مثل هذه العمليات تعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه المنظومة الصحية في البلاد مما يسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لجهة قطاع الصحة".