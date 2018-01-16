بالفيديو... وزير الصحة الكويتي يجري جراحة معقدة لطفلة

قام الوزير الكويتي بزراعة قوقعة للطفلة، مؤكدا أن "مهامه الوزارية لا تمنعه من مواصلة دوره الإنساني كطبيب جراح"، بحسب وكالة "كونا" الكويتية.
##فيديو من العملية التي اجراها وزير الصحة الشيخ د.باسل حمود الصباح والفريق الطبي من مستشفى زين صباح بزراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والتي استمرت قرابة الساعتين.#الكويت @Drbaselalsabah pic.twitter.com/P3rRJbNnyC— السلطة الرابعة (@pressALQ8) January 15, 2018
وأضاف الصباح أن العملية التي أجريت في مستشفى زين التخصصي بمساعدة فريق طبي كويتي، استمرت قرابة الساعتين.
وزير الصحة الكويتي يجري «عملية معقدة» لزراعة «قوقعة» لطفلة بمساعدة فريق طبي كويتي— الإمارات الآن (@EmiratesNow_) January 15, 2018
أكد الشيخ الدكتور باسل الصباح أن مهامه الوزارية «لا تمنعه» من مواصلة دوره الإنساني كطبيب جراح pic.twitter.com/qPVEITeOMj
وأوضح أن الحالة الصحية للطفلة مستقرة وتخضع حاليا لفترة العلاج والنقاهة، مشيرا إلى أن "مثل هذه العمليات تعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه المنظومة الصحية في البلاد مما يسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لجهة قطاع الصحة".
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