بالفيديو... تويوتا تكشف عن وحشها الجديد القادر على منافسة لامبورغيني وفيراري

كشفت شركة تويوتا لصناعة السيارات والمحركات، خلال معرض طوكيو للسيارات للعام الجاري، النقاب عن سيارة سباق رياضية جديدة من إنتاجها.

ووفقا لما نشره موقع قناة "فوكس نيوز"، السيارة الجديدة من طراز "GR Super Sport"لا يقتصر استعمالها على حلبات السباق، بل يمكن استخدامها على الطرقات العادية أيضا.

وتمتاز السيارة بمحرك هجين يحتوي على ست أسطوانات قادر على تزويد السيارة بعزم يبلغ 986 حصانا.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة في الأسواق بحلول عام 2019.

ووصف خبراء السيارات سيارة تويوتا الجديدة بالوحش القادر على منافسة لامبورغيني وفيراري ومرسيدس، لتحتل مكانها بين أسرع وأقوى السيارات في العالم.