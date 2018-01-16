بالفيديو... رجل معاق ينقذ امرأة حامل من الموت حرقا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لرجل يعاني من شلل الأطفال يتسلق مبنى محترقا لإنقاذ سيدة حامل عالقة في الطابق الثالث.

ووفقا للمقطع الذي نشرته صحيفة "ميرور"، قام الرجل الصيني الذي يدعى، رن ليوبين، باستخدام يديه لتسلق المبنى وقطع القضبان المعدنية على النافذة، وإنقاذ المرأة.

ووصل رجال الإطفاء لموقع الحادث وسيطروا على الحريق، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخراج السيدة التي كادت أن تختنق من الدخان.

وقال رن للصحفيين: "أمتلك سنوات من الخبرة في إصلاح الكابلات لهذا تمكنت من تسلق المبنى وإنقاذها بمساعدة رجال الإطفاء".