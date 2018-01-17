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16:28 17 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أمير الكويت

    فنانة كويتية تثير غضب العراقيين والأزمة تدخل "الساحة الدبلوماسية"

    © AP Photo/ Jon Gambrell
    منوعات
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    تطور السجال الافتراضي الذي اندلع بين فنانة كويتية ومرتادين عراقيين على مواقع إعلامية، إلى سجال دبلوماسي، بعد ارتفاع وتيرته إلى درجة تبادل الإساءات.

    بادرت السفارة العراقية في الكويت بإصدار بيان، عبر موقعها الإلكتروني، استنكرت فيه ما وصفته بـ"الإساءات غير اللائقة في حق الشعب العراقي على مواقع التواصل"، كاشفةً عن أنها بصدد اللجوء إلى الأساليب القانونية للحفاظ على العلاقات الأخوية بين الشعبين الكويتي والعراقي.

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    وقالت السفارة في بيانها: "بشأن ما صدر عن بعض الشخصيات الكويتية، وهما كل من الفنانة ملاك الكويتية والسيد خالد الخميس (يشاع أنه مرشح لعضوية مجلس الأمة) بإطلاق إساءات وافتراءات على العراق والشعب العراقي بصورة مستفزة وغير لائقة من شأنها الإساءة للعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، نود بيان ما يأتي: قامت السفارة بتوجيه مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية تم تسليمها باليد 2018، خلال لقاء من قِبل السفير علاء الهاشمي، تضمنت المطالبة بمفاتحة الجهات الكويتية المختصة لغرض محاسبة المسؤولين عن هذه الإساءات حفاظاً على العلاقات الأخوية التي يرتبط بها البلدان والشعبان الشقيقان".

     وأردف البيان أن "السفارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الكويتي للحد من هذه التصرفات المسيئة".

     وقالت "الراي" الكويتية، إن بيان السفارة جاء نتيجة السجال الذي اشتعل في الساحة الإلكترونية بين الفنانة ملاك الكويتية وجمع من مستخدمي المواقع على الشبكة العنكبوتية، وشهد استنكار العراقيين تجاهل ملاك وضع علم بلادهم إلى جانب بقية أعلام الدول الخليجية، وتمادى السجال بين الجانبين، ليتهم المستخدمون العراقيون الفنانة بمهاجمة الشعب العراقي على حسابيها بموقعي "سناب شات" و"إنستغرام"، مذكِّرين إياها بأنها نصف عراقية، من ناحية والدتها، ومشيرين إلى أنها وصفتهم "بأنهم شعب من المصلحيين والمنافقين".

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     ونسب المحتجون إلى ملاك، أنها ارتكبت ما رأوا أنه "شتائم وسب وقذف ضد أفراد الشعب العراقي عموماً"، مطالبين بمقاضاتها من قبل الحكومة والقضاء الكويتيَّين ومحاسبتها على "ما نطقت به ضدهم من إساءة وتشهير، شملا فنانين عراقيين منهم المغنيان محمد السالم وأوراس ستار"، وفقاً لما جاء في كلامهم.

    في السياق ذاته، بادر جمع كبير من فناني الكويت باستنكار ما قالته الفنانة ملاك، وعلى رأسهم حسن البلام الذي رفض تصرفها ووصفه بالفردي، فيما شاركه طارق العلي في إدانة أقوال ملاك، وكذلك الفنانة العراقية ميس قمر، بحسب صحيفة "الراي".

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