الصور الأولى لتوأمي إنريكي إغلاسيوس وآنا كورنيكوفا

وقرر إغلاسيوس (42 عاما) أن يخرج عن صمته، بشأن استقباله لتوأميه من آنا كورنيكوفا (36 عاما) في شهر ديسمبر/كانون الأول، بكشفه أخيرا عن أول صور لتوأميهما.
ولم يتمكن إغلاسيوس وكورنيكوفا من التعليق على خبر استقبالهما لتوأميهما، وقت ولادتهما، ولكنهما شاركا صورهما بعد أن أتما شهرا واحدا هذا الأسبوع.
وبدأ إنريكي إغلاسيوس وآنا كورنيكوفا في المواعدة منذ عام 2001، وحرصا على أن يبقيا خبر حملها سرا، ولكنهما كشفا عنه بعد مرور أيام من قدوم توأمهيما بخير.
وكانت آنا كورنيكوفا ظهرت في أغنية مصورة لإنريكي إغلاسيوس، بعنوان "Escape"، والتي عرضت تزامنا مع بداية علاقتهما.
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