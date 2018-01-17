الصور الأولى لتوأمي إنريكي إغلاسيوس وآنا كورنيكوفا

شارك المطرب الإسباني إنريكي إغلاسيوس وصديقته لاعبة التنس السابقة الروسية، آنا كورنيكوفا، اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، أول صور لتوأميهما.

وقرر إغلاسيوس (42 عاما) أن يخرج عن صمته، بشأن استقباله لتوأميه من آنا كورنيكوفا (36 عاما) في شهر ديسمبر/كانون الأول، بكشفه أخيرا عن أول صور لتوأميهما.

A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Jan 16, 2018 at 9:39am PST

A post shared by 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) on Jan 16, 2018 at 10:48am PST

ولم يتمكن إغلاسيوس وكورنيكوفا من التعليق على خبر استقبالهما لتوأميهما، وقت ولادتهما، ولكنهما شاركا صورهما بعد أن أتما شهرا واحدا هذا الأسبوع.

وبدأ إنريكي إغلاسيوس وآنا كورنيكوفا في المواعدة منذ عام 2001، وحرصا على أن يبقيا خبر حملها سرا، ولكنهما كشفا عنه بعد مرور أيام من قدوم توأمهيما بخير.

وكانت آنا كورنيكوفا ظهرت في أغنية مصورة لإنريكي إغلاسيوس، بعنوان "Escape"، والتي عرضت تزامنا مع بداية علاقتهما.