القبض على والدين احتجزا أبناءهما الـ13 وقيداهم بالسلاسل (فيديو)

عثرت الشرطة الأمريكية على 12 شقيقا وشقيقة محتجزين داخل منزلهم في مدينة صغيرة في كاليفورنيا، ويتضورون جوعا.

© AP Photo/ Presidential Press Service القضاء التركي يأمر باستمرار احتجاز صحفيين

وقالت الشرطة أنها اعتقلت والدي الأشقاء، ووجهت إليهما تهمتي التعذيب وتعريض حياة أطفالهم للخطر.

وأضاف قائد شرطة مدينة بيريس في كاليفورنيا، أنهم عثروا على 12 شقيقا وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل منزلهم ويتضورون جوعا ومتسخين وبعضهم كان مقيدا بسلاسل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكر بيان للشرطة أن شقيقة ثالثة عشرة تبلغ من العمر 17 عاما هي التي أبلغت الشرطة عن هذه المعاناة، بعدما تمكنت من الفرار من المنزل، مشيرا إلى أنها أجرت الاتصال بواسطة هاتف نقال عثرت عليه في المنزل.

كانت الفتاة هزيلة عندما استغاثت بالشرطة، وبدت وكأن عمرها لا يزيد عن 10 أعوام، وقالت إن "أشقاءها وشقيقاتها الـ12 محتجزون من قبل والديها داخل المنزل، وبعضا منهم مقيد بسلاسل وأغلال".

وعندما توجهت الشرطة للمنزل عثرت على العديد من الأطفال مقيدين بسلاسل إلى أسرتهم في ظلمة حالكة، ووسط رائحة كريهة تزكم الأنف وكانوا جميعا "يعانون من سوء تغذية ومتسخين جدا".

واكتشفت الشرطة أن سبعة من الأشقاء بالغون، حيث تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، في حين أن البقية وعددهم ستة (بمن فيهم الفتاة التي أجرت الاتصال بالشرطة) قاصرون، وأصغرهم فتاة لا يتجاوز عمرها العامين.

ولم يبرر الوالدان لدى استجوابهم سبب احتجازهم أولادهم، ولا لماذا كان بعض هؤلاء مقيدين بسلاسل إلى أسرتهم.