روسيا تسجن كاهنا بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال

قضت محكمة الجنايات في مقاطعة لينينغراد الروسية، بالسجن 14 عاما على الكاهن الروسي غليب غروزوفسكي، بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال.

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، حدثت الحوادث التي وردت في ملف الكاهن وهن ثلاث، خارج روسيا وتحديدا في اليونان بين عامي 2009 و2013.