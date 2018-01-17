بالصور... اكتشاف مقبرة منحوتة في الصخر في مصر

وأشارت إلى أن الجدار الجنوبي للمقبرة مزين "بقرن الخيرات"، وهو عبارة عن أحد الزخارف الفنية والدينية اليونانية المعروفة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).
وأوضحت أن الزخارف على هيئة وعاء يأخذ شكل قرن الحيوان مزين بأوراق من الشجر وبه العديد من الخيرات، وقد ألحق على يمين الداخل إلى الحجرة الرئيسية في فترة لاحقة لتاريخ المقبرة حجرة دفن أخرى منحوتة في الصخر.
#الاثار تعلن الكشف عن مقبرة منحوتة في الصخر من القرن الاول والثاني الميلادي، وذلك أثناء الإشراف الأثري علي أعمال البنية الاساسية لمدينة العلمين الجديدة غربي #مصر #حضارات pic.twitter.com/9kEy9UrUFj— RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) January 17, 2018
وصرحت إيمان عبد الخالق، كبير المفتشين في المنطقة، أن البعثة عثرت في المقبرة على العديد من الآثار المنقولة شملت مجموعة من العملات ترجع إلى القرنين الأول والثاني الميلادي.
البعثة المصرية تكشف مقبرة منحوتة في الصخر من القرن الأول بـ #العلمينhttps://t.co/RQamr7aksB#القدس #شمال_سيناء pic.twitter.com/vGhWAv8UwF— Al-Ahram Al-Arabi (@AhramArabi) January 17, 2018
وأكدت أن الآثار التي اكتشفت ساعدت في تحديد تاريخ المقبرة بالإضافة إلى العديد من الأواني الفخارية، ومسرجتين ومذبح من الحجر الجيري.
#الشروق| «الآثار» تعلن الكشف عن مقبرة منحوتة في الصخر بالعلمين— Shorouk News (@Shorouk_News) January 17, 2018
التفاصيل.. https://t.co/eNNsjRX7hD#الآثار pic.twitter.com/guONFaMOtI
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