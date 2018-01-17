بالصور... اكتشاف مقبرة منحوتة في الصخر في مصر

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية، العاملة في منطقة العلمين غرب القاهرة، اليوم الأربعاء، مقبرة منحوتة في الصخر من القرن الأول والثاني الميلادي.

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أعلنت نعمة سند، مدير عام منطقة مارينا، رئيس البعثة العاملة في المنطقة، في بيان أصدرته وزارة الآثار ، أن المقبرة تتكوّن من سلّم منحوت في الصخر يؤدي إلى حجرة مربعة تمثل المقبرة الرئيسية، والتي احتوت جدرانها على فجوات للدفن منحوتة في الصخر تعرف باسم "لوكلي".

وأشارت إلى أن الجدار الجنوبي للمقبرة مزين "بقرن الخيرات"، وهو عبارة عن أحد الزخارف الفنية والدينية اليونانية المعروفة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

وأوضحت أن الزخارف على هيئة وعاء يأخذ شكل قرن الحيوان مزين بأوراق من الشجر وبه العديد من الخيرات، وقد ألحق على يمين الداخل إلى الحجرة الرئيسية في فترة لاحقة لتاريخ المقبرة حجرة دفن أخرى منحوتة في الصخر.

#الاثار تعلن الكشف عن مقبرة منحوتة في الصخر من القرن الاول والثاني الميلادي، وذلك أثناء الإشراف الأثري علي أعمال البنية الاساسية لمدينة العلمين الجديدة غربي #مصر #حضارات pic.twitter.com/9kEy9UrUFj — RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) January 17, 2018

​وصرحت إيمان عبد الخالق، كبير المفتشين في المنطقة، أن البعثة عثرت في المقبرة على العديد من الآثار المنقولة شملت مجموعة من العملات ترجع إلى القرنين الأول والثاني الميلادي.

​وأكدت أن الآثار التي اكتشفت ساعدت في تحديد تاريخ المقبرة بالإضافة إلى العديد من الأواني الفخارية، ومسرجتين ومذبح من الحجر الجيري.