بالفيديو... الاعتداء على بابا الفاتيكان في تشيلي

تعرض بابا الفاتيكان للاعتداء خلال زيارته لتشيلي حيث ألقي على وجهه قطعة من القماش خلال ركوبه سيارة مكشوفة بين الحشود.

© REUTERS/ OSSERVATORE ROMANO بابا الفاتيكان يبدي تخوفه الشديد من اندلاع حرب نووية

ويزور البابا فرانسيس تشيلي لمدة أسبوع ضمن جولة في أمريكا الجنوبية، في ظل تورط بعض قساوسة الكنيسة في فضائح اعتداءات جنسية ضد أطفال.

وتجمع عدد من المتظاهرين في مدينة "سانتياغو"، للتنديد بفضائح الكنيسة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وأعرب البابا فرانسيس خلال زيارته عن شعوره بالألم والعار من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين من الكنيسة الكاثوليكية على أطفال في تشيلي.