"سيلفي فيسبوك" يفك لغز الجريمة الأكثر غموضا

وقضت المحكمة بسجن الفتاة، شايان روز أنطوان، البالغ عمرها 21 عاما، سبع سنوات، بعدما إدانتها بقتل صديقتها، بريتني غارغول (18 عاما).
ووقعت تلك الجريمة قبل عامين، حينما وجدت غارغول مخنوقة بجوار مكب للنفايات في مدينة "ساسكاتون" الكندية.
وعثرت الشرطة الكندية بجوار الجثة على حزام غريب، غير معروف المصدر.
Mysterious Murder Case Solved, Thanks To Killer's Facebook Selfie https://t.co/xgtOroyq47 #vanity #dumbcriminals— Linda Gerrard (@lindag199) January 18, 2018
ولكن فكت جهات التحقيق الكندية لغز تلك الجريمة، عندما فحصت حساب أنطوان على فيسبوك، ووجدت فيها "صورة سيلفي" للضحية المقتولة مع صديقتها قبل الحادث بساعات.
وظهرت أنطوان في تلك الصور، وهي مرتدية نفس الحزام المستخدم في الجريمة.
A sentencing decision is expected Monday afternoon after Cheyenne Rose Antoine unexpectedly pleaded guilty to manslaughter in the 2015 death of Saskatoon teenager Brittney Gargol. Here is our up-to-date story following the Monday morning plea: https://t.co/O4dq4wS66V pic.twitter.com/cv0yn51V7S— TheStarPhoenix.com (@TheStarPhoenix) January 15, 2018
واعترفت انطوان بجريمتها، بعد إطلاعها على الأدلة الجديدة، وقالت إنها ارتكبت الجريمة بسبب أنهما دخلا في حالة سكر، ودخلتا بعد ذلك مشادة وعراك تطور إلى مأساة مقتل صديقتها.
وقالت أنطوان أمام المحكمة: "لن أسامح نفسي أبدا، ومهما قلت أو فعلت فلن تعود بريتني للحياة مرة أخرى. أنا آسفة جدا جدا… ما كان يجب أن يحدث هذا".
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