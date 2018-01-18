مجموعة فيديوهات قاتلة

قررت إدارة موقع "يوتيوب" للفيديوهات، أن تحذف مجموعة من الفيديوهات، التي انتشرت أخيرا عبر منصته، تحمل عنوان "تايد تشالينغ بود".

ويقوم المراهقون في الفيديوهات، بابتلاع مسحوق الغسيل "تايد" أمام كاميرا الهاتف، ما نتج عنه العديد من حالات الوفيات، إثر الإصابة بحالات تسمم، وكان من بينهم أطفال، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية

وتم الإبلاغ عن 39 حالة، قام فيها مراهقون بتناول مسحوق الغسيل عن قصد، خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من يناير/ كانون الثاني الحالي، في حين تم الإبلاغ عن 53 حالة طوال العام الماضي، و39 حالة طوال عام 2016، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

وكان بدأ تحدي "تايد تشالينغ بود"، في عام 2015، عندما قام أحد الطلبة، بنشر فيديو له أثناء محاولته ابتلاع مسحوق الغسيل الشهير، باعتبار أنها تفتح الشهية.

يذكر أن مستحضرات التنظيف، تتكون من مواد الإيتانول، وبيروكسيد الهيدروجين، وعدة أنواع من البولميرات.

ومن جانبها، دعت شركة "تايد" لاستخدام مسحوقها في الغسيل فقط لا في الطعام، كذلك الحال بالنسبة للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة، التي غرّدت عن الموضوع الأسبوع الماضي.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ — Tide (@tide) January 12, 2018