مجموعة فيديوهات قاتلة

وتم الإبلاغ عن 39 حالة، قام فيها مراهقون بتناول مسحوق الغسيل عن قصد، خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من يناير/ كانون الثاني الحالي، في حين تم الإبلاغ عن 53 حالة طوال العام الماضي، و39 حالة طوال عام 2016، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.
وكان بدأ تحدي "تايد تشالينغ بود"، في عام 2015، عندما قام أحد الطلبة، بنشر فيديو له أثناء محاولته ابتلاع مسحوق الغسيل الشهير، باعتبار أنها تفتح الشهية.
يذكر أن مستحضرات التنظيف، تتكون من مواد الإيتانول، وبيروكسيد الهيدروجين، وعدة أنواع من البولميرات.
ومن جانبها، دعت شركة "تايد" لاستخدام مسحوقها في الغسيل فقط لا في الطعام، كذلك الحال بالنسبة للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة، التي غرّدت عن الموضوع الأسبوع الماضي.
What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.— Tide (@tide) January 12, 2018
Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ
Please don't eat laundry pods. Learn more ways to #preventpoison https://t.co/jjJGA8N1H4 pic.twitter.com/WxJFmeO3Y7— US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) January 13, 2018
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