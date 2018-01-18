تعرف على موعد طرح هاتف "غالاكسي S9"

وقررت الشركة طرح الهاتفين خلال فاعليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2018، المقرر أن ينعقد فى مدينة برشلونة الإسبانية، فى الفترة بين 26 فبراير إلى 1 مارس من هذا العام.

وذكر موقع "تومسغيد" أن تسريبات كشفت عن مواصفات الهاتفين حيث سيطرح غالاكسي S9 بلس مع شاشة بقياس 6.2 بوصة مع كاميرا خلفية مزدوجة، فيما سيأتى Galaxy S9 مع شاشة بقياس 5.8 بوصة وكاميرا خلفية واحدة.

وأضاف أن الشركة أنهت الأبحاث والنماذج الأولية الخاصة بالهاتفين، حتى أنها أتمت مرحلة الإنتاج التجريبية لهما فى شهر أكتوبر الماضى.

ومن المقرر أن يأتى تصميم اللوحة الرئيسية للهاتفين شبيه بالتصميم الذى اعتمدته آبل مع هاتفها iPhone X، وقد تزود سامسونغ هواتفها المقبلة ببطارية ذات سعة كبرى.

NEW VIDEO: Recent leaks of the Samsung Galaxy S9/S9+ covered SuperSaf Style 😎 RT's appreciated ►►► https://t.co/Ue2OfFpwYB pic.twitter.com/t3uJHNwrIW — Safwan Ahmedmia (@SuperSaf) January 18, 2018

​ولم تكشف الشركة حتى الأن عن السعر، ولكن توقع الخبراء أن يكون أغلى 190 دولارا عن الهاتف السابق.