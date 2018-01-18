بالفيديو... عاصفة مدمرة تضرب هولندا

تسببت عاصفة قوية ضربت هولندا في مصرع ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، واقتلعت الأشجار وقلبت الشاحنات على الطرق.

وأدت العاصفة المدمرة إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية، بحسب وكالة "رويترز".

قرر مطار سخيبول في العاصمة أمستردام، تعليق كل الرحلات لفترة وجيزة اليوم، بسبب العاصفة، بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى 140 كم/ الساعة.

كما أُلغيت 260 رحلة على الأقل وأدى انهيار الأسقف بسبب العاصفة إلى إغلاق صالات المطار، بالإضافة إلى توقف حركة القطارات على مستوى البلاد وبعض خدمات الترام والحافلات بعد صدور أقصى درجة تحذير من سوء الأحوال الجوية.

وصرحت الشرطة أن ثلاثة لقوا حتفهم بسبب سقوط أشجار أو حطام في حوادث منفصلة، كما أظهرت لقطات عرضها تلفزيون محلي الرياح وهي تطيح بحاويات شحن وأسقف منازل في روتردام.