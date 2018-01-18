سلحفاة بحرية تقتل ثمانية أطفال

لقي ثمانية أطفال في مدغشقر مصرعهم بالتسمم الغذائي، بعد تناولهم لحم سلحفاة بحرية من النوع النادر.

أعلنت السلطات شمالي مدغشقر أن الأطفال الثمانية، ماتوا الأسبوع الماضي، بسبب تناول السلحفاة البحرية التي تعتبر من الحيوانات المحمية، وفقا لوكالة " فرانس برس ".

وصرح بوروحاني سعيد، الممثل المحلي لوزارة الصحة قائلا "أصيب 27 شخصا بتسمم غذائي، من بينهم 8 توفوا في الثامن والتاسع من يناير إثر تناول سلحفاة بحرية".

وأكد أن الضحايا الثماني هم أطفال، مشيرا إلى أن السلطات أوصت بعدم استهلاك السلاحف البحرية و24 نوعا آخرا من السمك خلال موسم الحر.

وأشار إلى أن هذه الأصناف التي تقتات على الأعشاب البحرية بين نوفمبر/ تشرين الثاني، ومارس/ آذار، تفرز موادا سامة عند استهلاكها.

ويذكر أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم في ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة تسمم غذائي في المنطقة ذاتها، إثر تناولهم نوعا من السردين.