تمبرليك يتصالح مع جانيت جاكسون بعد تصرفه "غير اللائق" معها على المسرح

أكد المطرب الأمريكي جستن تمبرليك، أن المطربة الأمريكية جانيت جاكسون، تصالحت معه، بعد فعله "غير اللائق" معها على خشبة المسرح عام 2004، أمام 14 مليون مشاهد.

صرح تمبرليك، في حواره لبرنامج "Beats 1" الإذاعي، عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه عقد سلاما مع جانيت جاكسون، بعد حركته المتهورة معها، أمام شاشات التلفزيون الوطني الأمريكية.

وكان جستن تمبرليك، صدم المشاهدين في المنازل، في حفل مباراة السوبر بول، المذاع على الهواء مباشرة، عندما فاجأ جانيت جاكسون، التي كانت تشاركه الغناء، بنزع جزء من ملابسها، أدى إلى كشف صدرها، فقامت بستر نفسها وهي في حالة ذعر.

وتسببت الواقعة، في تغريم جانيت جاكسون، ووضعها في القائمة السوداء، لدى كلا من الإذاعة الأمريكية، ومحطة "إم تي في" الموسيقية.

وردا عن سؤال حول ما إذا كانت جانيت جاكسون تصالحت معه، بعد الحادث، قال جستن تمبرليك في اللقاء الإذاعي: "بالطبع، لا أعلم أن هناك العديد من الناس يعلمون هذا".

وتأتي تصريحات جستن تمبرليك، قبل إحيائه حفل مباراة السوبر بول، في 4 فبراير/ شباط المقبل.