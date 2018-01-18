بالخطوات... كيف تتصفح "إنستغرام" متخفيا

طرح تطبيق مشاركة الصور عبر الإنترنت "إنستغرام"، مؤخرا، ميزة جديدة قد لا يعلمها الكثيرون من مستخدميه، متعلقة تحديدا بخدمة الرسائل المباشرة.

يوفر آخر تحديث للتطبيق، عبر هواتف "أندرويد" و"آيفون"، ميزة إظهار ما إذا كنت نشطا عليه أم لا، مثلما الحال بالنسبة لموقع "ميسينجر" التابع لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

CREEPY…Instagram now has an "Activity Status" that tells you when your friends and followers "were last active on Instagram apps." TL;DR: Instagram is now Facebook.



RUN. pic.twitter.com/Hv1wuIIm06 — Raymond Wong 📱💾📼 (@raywongy) January 18, 2018

وبينما يعتبر البعض أن هذه الميزة الجديدة، مزعجة لهم، فإن تطبيق "إنستغرام" لم يغفل مع التحديث الجديد، أن يضيف إمكانية إطفائها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1) افتح تطبيق "إنستغرام" وانقر على "الإعدادات".

2) انزل لأسفل حتى تصل لخيار "Show Activity Option".

3) قم بإطفاء هذا الاختيار.

Instagram now non-consensually shares your last active state to everyone. This is dangerous if you have a stalker (which most women on the on Instagram have experienced)



Disable it in your settings here —D pic.twitter.com/nisL6Y7BoR — Consensual Software (@consentsoftware) January 18, 2018

ولكن في حال أصبحت متخفيا على "إنستغرام"، فإنك لن تتمكن من التعرف على أنشطة أصدقائك الآخرين.