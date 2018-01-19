6 ممثلين تنافسوا على تقديم أفضل تجسيد لجمال عبد الناصر

تنافس ستة ممثلين عرب على تقديم أفضل تجسيد للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، سواء على شاشة السينما أو التليفزيون، والذين نستعرضهم بمناسبة مئوية ناصر في 15 يناير/كانون الثاني:

* أحمد زكي

جسد الممثل المصري الراحل أحمد زكي شخصية الزعيم المصري، في أحداث فيلم "ناصر 56"، من إنتاج عام 1996، وهو من تأليف محفوظ عبد الرحمن، ومن إخراج محمد فاضل، ومن إنتاج التليفزيون المصري.

أحمد زكي في دور جمال عبد الناصر — فيلم ناصر 56

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📷⛔ أحمد السقا آخرهم وزكي أشهرهم.. هؤلاء النجوم جسدوا دور رؤوساء مصر من قبل pic.twitter.com/AK3NQ5v0WH — اخبارك.نت (@akhbarak) January 16, 2018

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ويعرض الفيلم كواليس فصل هام في تاريخ الشعب المصري، وهو قيام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، في عام 1956، وهو القرار الذي تسبب في نشوب "العدوان الثلاثي" على مصر.

وقوبل تجسيد زكي لشخصية ناصر بإشادة جماهيرية ونقدية كبيرة، وكذلك من أسرة الرئيس الراحل، الذين أكدوا بأنهم شعروا في بعض المشاهد أن والدهم عاد للحياة من جديد، فضلا عن أن الفيلم حقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر.

* رياض الخولي

جسد الممثل المصري رياض الخولي شخصية جمال عبد الناصر، ضمن أحداث مسلسل "أم كلثوم" من إنتاج عام 2000، الراوي لسيرة المطربة الشهيرة بلقب "كوكب الشرق"، ونال الخولي كذلك إشادات عن تجسيده لشخصية ناصر.

رياض الخولي في دور جمال عبد الناصر — مسلسل رد قلبي، أم كلثوم

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📷⛔ أحمد السقا آخرهم وزكي أشهرهم.. هؤلاء النجوم جسدوا دور رؤوساء مصر من قبل pic.twitter.com/GOuf2WkhrI — اخبارك.نت (@akhbarak) January 16, 2018

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* خالد الصاوي

قدم الممثل المصري في عام 1999، شخصية ناصر في فيلم يحمل اسم "جمال عبد الناصر"، من إنتاج السوري أنور قوادري، وهو من إنتاج شركة "البطريق" لصاحبها الفنان المصري محمود حميدة.

ورأى عدد من النقاد أن أداء خالد الصاوي لشخصية جمال عبد الناصر في أحداث الفيلم مبالغ فيها، في حين اتفق البعض الآخر على وجود مغالطات تاريخية في سرد الأحداث.

ولم يحقق الفيلم إيرادات تذكر في شباك التذاكر.

* مجدي كامل

جسد الممثل المصري مجدي كامل، شخصية جمال عبد الناصر في البداية، في أحداث مسلسل "العندليب.. حكاية شعب"، من إنتاج عام 2006 ، ويستعرض سيرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ.

ونال مجدي كامل عن أدائه لناصر إشادات واسعة، ما شجعه على إعادة تجسيده في مسلسل يروي قصته، من إنتاج 2008، ويحمل اسم "ناصر"، وهو من إخراج السوري باسل الخطيب.

* جمال سليمان

قدم الممثل السوري جمال سليمان، شخصية ناصر في أحداث مسلسل "صديق العمر"، من إنتاج عام 2014، والذي يتناول الصداقة الوطيدة التي كانت تربط بين جمال عبد الناصر وبين وزير الحربية في عهده، المشير عبد الحكيم عامر.

دا جمال سليمان طِلع جمال عبد الناصر أكتر من مجدي كامل!!:O pic.twitter.com/cH39jJXBDC — MO'men Mohamad™ (@Golden_Knight14) June 9, 2014

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وقوبل تجسيد جمال سليمان لجمال عبد الناصر بموجة من الانتقادات الشديدة، سواء من النقاد أو من أسرة الرئيس الراحل، بسبب عدم إفقاده لوزنه، وعدم إتقانه للهجة المصرية، وهو ما اعترف به سليمان في أحد اللقاءات التليفزيونية.

* ياسر المصري

كان آخر من جسد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر دراميا، هو الممثل السوري ياسر المصري، في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، السارد لقصة تأسيس جماعة "الإخوان المسلمين"، والذي عرض في شهر رمضان 2017.

ونال المصري إشادات من الجماهير والنقاد، عن براعته في تجسيد ناصر، سواء في الملامح أو في الحركات، أو في نبرة الصوت.