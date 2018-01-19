"مرسيدس-بنز" تطلق صناعة سيارات خفيفة في إيران

أعلنت شركة "مرسيدس-بنز"، اليوم الجمعة، أنها بصدد إطلاق صناعة سيارات خفيفة في إيران عام 2018.

© AP Photo/ Daimler Media Services سبب "مميت" يدفع السعودية لإعادة سيارات "مرسيدس"

موسكو — سبوتنيك. أبرمت شركة تصنيع السيارات الإيرانية "إيران خودرو" مع الشركة الألمانية "دايملير" لصناعة السيارات ، اتفاقا لتصنيع السيارات الخفيفة "مرسيدس-بنز" منذ بداية العام، اعتبارا من آذار/ مارس، وفقا للتقويم الإيراني.

وبحسب ما ذكرته وكالة "إسنا" الإيرانية، فإنه من المخطط خلال العام تصنيع 2500 سيارة "مرسيدس-بنز" حيث تخطط الشركة الألمانية لإنتاج نماذج سيارات أكثر اقتصادا في إيران.

هذا واستطاعت إيران في عام 2016 التخلص من أغلبية العقوبات المفروضة على البلاد، ومنذ ذلك الوقت تتعاون العديد من الشركات الدولية المصنعة للسيارات مع المصنعين الإيرانيين مثل "بيجو" و"سيتروين" و"رينو" وهيونداي.

وتنتج شركة "إيران خودرو" سيارات "رينو"، وأعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية في وقت سابق، أنه تم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، عرض "ستروين إس 3" التي أصبحت السيارة الأولى التي تم تصنيعها بالتعاون بين شركة "سايبرا" الإيرانية وشركة أوروبية.