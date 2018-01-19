"مرسيدس-بنز" تطلق صناعة سيارات خفيفة في إيران

وبحسب ما ذكرته وكالة "إسنا" الإيرانية، فإنه من المخطط خلال العام تصنيع 2500 سيارة "مرسيدس-بنز" حيث تخطط الشركة الألمانية لإنتاج نماذج سيارات أكثر اقتصادا في إيران.
هذا واستطاعت إيران في عام 2016 التخلص من أغلبية العقوبات المفروضة على البلاد، ومنذ ذلك الوقت تتعاون العديد من الشركات الدولية المصنعة للسيارات مع المصنعين الإيرانيين مثل "بيجو" و"سيتروين" و"رينو" وهيونداي.
وتنتج شركة "إيران خودرو" سيارات "رينو"، وأعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية في وقت سابق، أنه تم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، عرض "ستروين إس 3" التي أصبحت السيارة الأولى التي تم تصنيعها بالتعاون بين شركة "سايبرا" الإيرانية وشركة أوروبية.
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