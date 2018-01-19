في اليوم الوطني للفشار... 5 فوائد صحية قد لا تعرفها عنه

تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، 19 يناير/ كانون الثاني، باليوم الوطني للفشار، الذي يعد الرفيق الأساسي عند مشاهدة الأفلام، سواء في دور السينما أو في المنزل، ومن الممكن أن تتناوله إما مملحا أو بالجبن أو بالكراميل، أو حتى بالشيكولاتة.

أصبح الفشار، رائجا في أمريكا في منتصف عام 1800، حتى قام صاحب متجر حلوى يدعى تشارلز كريتورز، بتصنيع آلة لتصنيعه بواسطة البخار، ومع حلول عام 1900، أصبح لديه عربات للفيشار تجول شوارع مدينة شيكاغو بواسطة الخيول.

ويستهلك الأمريكيون في الوقت الحالي، 13 مليار كوارتات من الفشار في العام الواحد، وهو معدل يفوق أي دولة في العالم، كما أن غالبية إنتاج الفشار يأتي من أمريكا، وتحديدا من ولاية نبراسكا، وفقا لما ذكره موقع "ناشونال داي كالندار".

وإليك 5 فوائد صحية عن الفشار قد لا تعرفها، بحسب ما أوضحه موقع "NDTV":

1) ملين طبيعي: الفشار مصنوع من القمح بنسبة 100 في المئة، كما أنه يحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم، وتتخلص من إمساك المعدة.

2) مفيد لمرضى السكري: هو وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري، وتوضح أخصائية التغذية شيليبا أرورا: "الألياف المتواجدة في الفشار تبطئ من عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في السكر، وهو ما يسبب خفض استجابة الأنسولين.

3) مضاد للأكسدة: يحتوي الفشار على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها، ومنها البوليفينول.

إن استهلاك الفشار، جنبا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يعزز كمية من المواد المضادة للأكسدة للحفاظ على صحتك، ويحميك من الشيخوخة وتشكيل التجاعيد، ومرض الزهايمر، وفقدان الشعر.

4) يساعد على تقليل الوزن: الفشار يساعد على فقدان الوزن، بسبب احتوائه على سعرات حرارية قليلة، ما يجعله بديلا عن رقائق البطاطا المقلية.

5) خالي من مادي الغلوتين: يخلو الفشار تماما من مادة الغلوتين، وهو مركب بروتيني، عبارة عن خليط من مادتي الغلوتنين والغليادين، وتشكل 80 % من البروتين المحتوى في بذرة القمح.

ومن الممكن استخدام الفشار بدلا من فتات الخبز في أي وصفة يتن إعدادها، كما أنه يمكن استبداله بأي مقبلات.