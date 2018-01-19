بالصور... طفل يولد في ظروف غير عادية

شهدت رحلة جوية تابعة للخطوط الفرنسية، انطلقت من باريس إلى مدينة نيويورك الأمريكية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أجواء غير اعتيادية، بسبب ولادة طفل على متنها.

تناقلت وكالات الأنباء العالمية مؤخرا، ومنها شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أنباء قيام الطبيب سيج همال (27 عاما)، المتخصص في المسالك البولية، بمساعدة أم نيجيرية على ولادة طفلها، مستعينا بأدوات بدائية للغاية.

يروي همال، أنه بينما كان ينتظر قدوم المضيفة إليه بكأس شمبانيا، بعد حضوره حفل زفاف صديقه مقرب له في باريس، فوجئ بطلب المضيفين المساعدة عبر مكبرات الصوت، بسبب وجود مسافرة جاءتها آلام الولادة.

Bravo to Sij Hemal, second-year #Urology resident, for delivering a baby on his Paris — New York flight last month! Luckily he was seated next to a French #pediatrician. More details here: https://t.co/hcyXDaOm2h #TeamGUKI pic.twitter.com/yCF1thtUZM — Glickman Urology (@CleClinicUro) January 17, 2018

وعلى الفور، لم يتردد همال من رفع يده لمساعدة توين أوغينديب، البالغة من العمر 41 عاما، بعد أن داهمتها آلام الولادة.

واستعان سيج همال، بأدوات غير اعتيادية، من أجل ولادة الطفل، منها الأدوات الطبية المتوفرة على الخطوط الجوية الفرنسية، من أجل مراقبة التحولات الحيوية والانقباضات.

كما أنه استخدم رباط حذاء، من أجل ربط وقطع الحبل السري، وبعد مرور نصف ساعة من الدفع، تمكن همال من ولادة الطفل بسلام، الذي أطلق عليه جايك، وأصبح يحمل الجنسية الأمريكية، بسبب أن ولادته تمت داخل المجال الجوي الأمريكي.

El Dr. Sij Hemal, es residente de #Urología de la @ClevelandClinic, pero le tocó estar en un vuelo de @airfrance de la India 🇮🇳 a Estados Unidos 🇺🇸, donde una mujer inicio su trabajo de parto, y finalmente tuvo que atenderlo él. Todo salió bien 🙂 pic.twitter.com/QNX1i5IQt1 — Alberto (@almagoch) January 19, 2018

وأكد سيج همال أنه كان سعيدا، بعدم تناوله كأس الشمبانيا خلال الرحلة الجوية، لكي يكون محتفظا بتركيزه خلال عملية ولادة الطفل.