بالصور... طفل يولد في ظروف غير عادية

تناقلت وكالات الأنباء العالمية مؤخرا، ومنها شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أنباء قيام الطبيب سيج همال (27 عاما)، المتخصص في المسالك البولية، بمساعدة أم نيجيرية على ولادة طفلها، مستعينا بأدوات بدائية للغاية.
يروي همال، أنه بينما كان ينتظر قدوم المضيفة إليه بكأس شمبانيا، بعد حضوره حفل زفاف صديقه مقرب له في باريس، فوجئ بطلب المضيفين المساعدة عبر مكبرات الصوت، بسبب وجود مسافرة جاءتها آلام الولادة.
Bravo to Sij Hemal, second-year #Urology resident, for delivering a baby on his Paris — New York flight last month! Luckily he was seated next to a French #pediatrician. More details here: https://t.co/hcyXDaOm2h #TeamGUKI pic.twitter.com/yCF1thtUZM— Glickman Urology (@CleClinicUro) January 17, 2018
وعلى الفور، لم يتردد همال من رفع يده لمساعدة توين أوغينديب، البالغة من العمر 41 عاما، بعد أن داهمتها آلام الولادة.
واستعان سيج همال، بأدوات غير اعتيادية، من أجل ولادة الطفل، منها الأدوات الطبية المتوفرة على الخطوط الجوية الفرنسية، من أجل مراقبة التحولات الحيوية والانقباضات.
كما أنه استخدم رباط حذاء، من أجل ربط وقطع الحبل السري، وبعد مرور نصف ساعة من الدفع، تمكن همال من ولادة الطفل بسلام، الذي أطلق عليه جايك، وأصبح يحمل الجنسية الأمريكية، بسبب أن ولادته تمت داخل المجال الجوي الأمريكي.
El Dr. Sij Hemal, es residente de #Urología de la @ClevelandClinic, pero le tocó estar en un vuelo de @airfrance de la India 🇮🇳 a Estados Unidos 🇺🇸, donde una mujer inicio su trabajo de parto, y finalmente tuvo que atenderlo él. Todo salió bien 🙂 pic.twitter.com/QNX1i5IQt1— Alberto (@almagoch) January 19, 2018
وأكد سيج همال أنه كان سعيدا، بعدم تناوله كأس الشمبانيا خلال الرحلة الجوية، لكي يكون محتفظا بتركيزه خلال عملية ولادة الطفل.
41-Year-Old Nigerian Banker Gives Birth Inside Plane En Route New York (Photos): A 41 year old Nigerian Banker identity as Toyin Ogundipe has given birth aboard a flight en route New York with the help of a doctor identified as Dr. Sij Hemal, a… https://t.co/T1bignFcI3 pic.twitter.com/D5OqjtIDOw— Agbosblog.com.ng (@agbosblog) January 19, 2018
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