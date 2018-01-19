بالفيديو... فيلم هندي مثير للجدل يعرض في دور السينما بعد فترة من الحظر

قررت المحكمة العليا في الهند، السماح بعرض الفيلم الهندي المثير للجدل، "بادمافاتي"، من بطولة نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون.

© AP Photo/ Sunday Alamba ممثل هندي صاحب فيلم مثير للجدل يقول رأيه في محمد صلاح

ووافقت الرقابة في الهند على عرض الفيلم، بينما فرضت أربع ولايات هندية حظرا عليه، وهي كجرات، وراجستان، وماديا براديش، وهاريانا، بحسب ما ذكرته محطة "بي بي سي" البريطانية.

قال رئيس المحكمة، القاضي ديبكا ميزرا: "إن السينما جزء لا يتجزأ من الحق في التعبير"، لافتا إلى أن "الولايات الأربع لا يمكنها إصدار قرارات بحظر أي فيلم".

وكان منتجو الفيلم، لجأوا إلى المحكمة العليا للطعن في قرار حظره.

وأثار فيلم "بادمافاتي"، الذي يروي قصة ملكة هندوسية، عاشت في القرن الرابع عشر وحاكم مسلم، احتجاجات في أنحاء البلاد، وصلت إلى إعلان زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية هاريانا شمالي الهند، عن مكافأة لمن يقتل بطلة العمل ديبيبكا بادوكون.

وكانت الرقابة الهندية، صرحت لوسائل إعلام محلية هندية، في ديسمبر/ كانون الأول، إنه لم يقرر حذف أي من مشاهد الفيلم، ولكنه أوصى بإجراء بعض التعديلات عليه.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن صناع الفيلم رضخوا لطلب تغيير اسمه، ليصبح "بادمافات"، بدلا من "بادمافاتي"، وسيطرح في السينمات بدءا من 25 يناير الجالري، كما يوضح إعلانه الترويجي الجديد والثاني.