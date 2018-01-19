بالصور... الأمير وليام يصبح أصلعا

وقرر وليام أن يظهر بهذه الإطلالة الجديدة، قبل لقائه مع عدد من أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون في دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا.
وكان أعضاء من العائلة الملكية البريطانية، دائما ما استفزوا الأمير وليام، حول بدء تساقط شعره، عكس حال شقيقه الأمير هاري.
وسخر هاري عام 2010، مع اثنين من المحاربين القدامي في الحرب العالمية الثانية، حول شعر شقيقه وليام، قائلا لهما أنه كان أصلع منذ أن كان عمره 12 عاما.
واقترحت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، عام 2014، أن تحضر لزوجها شعرا مستعارا، يتماشى مع لونه البني، بحسب "بي بي سي".
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