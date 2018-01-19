بالصور... الأمير وليام يصبح أصلعا

فاجأ الأمير وليام، نجل ولي العهد البريطاني، المتواجدين في مستشفى إيفيلينا لندن للأطفال في لامبيث، بزيارته لهم، بعدما أجرى تغييرا ملحوظا على قصة شعره.

© AP Photo/ Herman Knippertz الأميران وليام وهاري يخلدان ذكرى والدتهما الأميرة ديانا بهذه الطريقة

أطل الأمير وليام أثناء زيارة لمستشفى الأطفال، وهو أصلع، بعدما حلق الجزء العلوي من رأسه، بحسب ما أوردته قناة "بي بي سي" البريطانية.

وقرر وليام أن يظهر بهذه الإطلالة الجديدة، قبل لقائه مع عدد من أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون في دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا.

وكان أعضاء من العائلة الملكية البريطانية، دائما ما استفزوا الأمير وليام، حول بدء تساقط شعره، عكس حال شقيقه الأمير هاري.

وسخر هاري عام 2010، مع اثنين من المحاربين القدامي في الحرب العالمية الثانية، حول شعر شقيقه وليام، قائلا لهما أنه كان أصلع منذ أن كان عمره 12 عاما.

واقترحت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، عام 2014، أن تحضر لزوجها شعرا مستعارا، يتماشى مع لونه البني، بحسب "بي بي سي".