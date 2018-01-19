أغنية مصرية تتفوق على عمرو دياب بعد تحقيقها ملايين المشاهدات

ذكرت الصفحة الرسمية لجوائز "وورلد ميوزيك" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن أغنية "3 دقات" فازت بالمركز الأول في مصر، كأفضل أغنية لعام 2017.

واعتلت الأغنية قائمة أفضل الأغنيات المصرية لعام 2017، بعد تخطيها مشاهدات 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

ولكن أشارت الصفحة، إلى أن باقي المراكز التسعة، من نصيب المطرب المصري عمرو دياب، وأغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "معدي الناس".

وأغنية "3 دقات" من أداء وكلمات أبو، وتشاركه الغناء الممثلة المصرية يسرا، وطرحت في شهر سبتمبر/ أيلول، على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

وانطلقت جوائز "وورلد ميوزيك" في مدينة موناكو، عام 1989، وهي برعاية أمير موناكو ألبرت الثاني وحاز عمرو دياب في عدد من سنواتها على جوائز منها، ومنها عن أغنية "نور العين".