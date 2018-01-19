تفاصيل أول فيلم رسوم متحركة سعودي ياباني

أعلنت شركة "مانغا بروداكشن"، عن تحضيرها لأول فيلم رسوم متحركة، يشهد على التعاون الياباني السعودي.

قال مخرج الفيلم العالمي، كوبون شيزونو، عبر الحساب الرسمي لشركة "مانغا برودكشن" على "تويتر": "أسعى لتقديم فيلم مختلف تماما، ويتميز عن جميع أعمالي السابقة من حيث مؤثرات الفيديو والسيناريو والموسيقى، وأهدف لإبهار المشاهدين".

المخرج العالمي شيزونو كوبون متحدثاً عن فيلم الأنمي السعودي الياباني السينمائي القادم: "أسعى لتقديم عمل مختلف ويتميّز عن جميع أعمالي السينمائية السابقة من ناحية مؤثرات الفيديو والسيناريو والموسيقى". #مانجا_للإنتاج#السينما_السعودية pic.twitter.com/qJnyQZ8hi6 — Manga Productions (@manga_prd) January 11, 2018

وسبق لكوبون، وأن قدم مجموعة من مسلسلات الكرتون الشهيرة، منها "المحقق كونان" و"غودزيلا".





وذكرت شركة "مانغا برودكشن" أن الفيلم السعودي الياباني سيحمل اسم "كنز الحطاب"، والذي سيعرض قريبا.

ضمن سلسلة مشاريع رسوم متحركة وألعاب فيديو قادمة تستهدف الشباب في الخيال العلمي والمغامرات، يسر شركة #مانجا_للإنتاج أن تقدم لكم مقطع #أنيمي تشويقي موجه للعائلة والأطفال من إنتاج @manga_prd من #السعودية و @ToeiAnimation من #اليابان بعنوان (كنز الحطاب).



وترقبوا عرض الحلقة قريبا.. pic.twitter.com/5HBYTOM4ZZ — Manga Productions (@manga_prd) November 12, 2017

من جانبه، أكد كاتب سيناريو الفيلم، توميؤوكا أتسوهيرو، وهو مؤلف المسلسل الشهير "بوكيمون": "بدأنا التعاون بين شركة "مانغا برودكشن" و"توي أنيميشن"، وأخوض مع المخرج شيزونو تحد جديد لإنتاج مؤثرات فيديو وتعابير قصصية مختلفة".

وتابع: "أتمنى أن يترقب المشاهدون هذا العمل ويتحمسوا له، عندي ثقة أنكم سترون قصة رائعة وممتعة".