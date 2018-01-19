استخراج دودة ضخمة من بطنه بسبب وجبته المفضلة

تمكن الأطباء من استخراج دودة شريطية ضخمة، يبلغ طولها 1,5 مترا من بطن مريض أمريكي.

ووفقا لما ذكرته مجلة "تايم" الأمريكية، فإن المريض قدم إلى قسم الطوارئ في مستشفى كاليفورنيا، وهو يشكو من إسهال حاد، ومرفق بنزيف للدم.

وبعد إجراء الفحوصات على المريض، الذي هو مدمن على تناول وجبات "السوشي" اليابانية، تبين أن هناك دودة قابعة في أمعائه، ووجب التخلص الفوري منها.

WARNING: GRAPHIC CONTENT. A Fresno man with a ravenous appetite for sushi showed up at CRMC asking to be treated for worms. When ER doctors asked why, he said he pulled out a 5 1/2 foot long tapeworm from his body. We speak with the physician who treated him tonight @ABC30 pic.twitter.com/RMtC3grhlW — Christina Fan (@ChristinaABC30) January 19, 2018

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وبالفعل، دخل المريض الحمام، وتمكن بصعوبة من إخراج الدودة من أحشائه، ثم وفرت المستشفى أدوية له، لكي تساعده على التخلص من بقاياها.