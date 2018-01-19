بالفيديو... الرياح الشديدة تأرجح طائرات الركاب أثناء هبوطها

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين تأثير موجة الرياح الشديدة التي ضربت أجزاء من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وعرضت صفحة Good Morning America على فيسبوكمقطع فيديو يظهر تأثير الرياح العنيفة على طائرات الركاب أثناء هبوطها على مدرج مطار دوسلدورف الألماني.

وظهر بوضوح اهتزاز الطائرات وتأرجحها بشدة قبيل الهبوط وحتى بعد هبوطها وسيرها على المدرج مما شكل خطورة كبيرة على الركاب.

وكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا آخر من هولندا يظهر تطاير المارة في الشوارع حيث دفعت الرياح الشابين في الهواء، وتسببت في سقوطهما على الأرض، والإطاحة بهما لأمتار بالطريق.

يذكر أن عاصفة قوية ضربت هولندا، وتسببت في مصرع ثلاثة أشخاص، يوم أمس الخميس، واقتلعت الأشجار وقلبت الشاحنات على الطرق وأدت العاصفة المدمرة إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.