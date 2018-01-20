بالصور... الشرطة الكندية تحرر مخالفة ضد سيارة من الجليد

خدع مواطن كندي شرطة بلاده بأن صمم مجسم لسيارة بالحجم الطبيعي من الجليد، حيث حرر رجال المرور مخالفة انتظار مخالف ضد السيارة الوهمية.

وقال موقع Indy100 إن الشرطة في مدينة مونتريال الكندية حررت مخالفة انتظار في مكان خاطئ، ضد مجسم لسيارة صنعه رجل يدعى سيمون لابريز، حيث أضفى عليه طابعا واقعيا أسهم في خداعهم.

ونشر سيمون صورة للمجسم الذي صممه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضح أنه بعد تحرير المخالفة بالفعل، سرعان ما اكتشف رجال الشرطة الخدعة التي وقعوا فيها وأن السيارة ما هي إلا كميات من الجليد تم نحتها بشكل مبتكر.

وتجاوب رجال الشرطة مع مزاح سيمون بأن تركوا له ورقة على السيارة المزيفة مكتوب عليها "لقد أسعدت مساءنا، هاهاها".