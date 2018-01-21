موظف بنك يقضي 6 أشهر لعد 1.2 مليون عملة معدنية

ومن المعروف أن عملة المارك الألماني تم استبدالها منذ 2002 بعملة اليورو الموحدة في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن البنك المركزي الألماني ما يزال يسمح باستبدال العملة الألمانية القديمة باليورو حتى يومنا هذا.
توجه الورثة بالكمية المهولة من العملات المعدنية والتي بلغ وزنها 2.5 طنا، حيث نقلوها إلى أحد فروع البنك المركزي بواسطة شاحنة، ليجد أحد الموظفين نفسه أمام مهمة صعبة لتحويل هذا الكم من العملات المعدنية القديمة إلى اليورو، وهو ما يتطلب أولا القيام بإحصاء عدد كل هذه العملات لحساب إجمالي قيمتها.
تستخدم البنوك عادة ماكينات لإنجاز مهمة عد الكميات الكبيرة من العملات إلا أن العملات المطلوب عدها هذه المرة كان الكثير منها قد أصابه الصدأ وبالتالي فقد سببت تعطل الماكينات، ما يعني أنه لا مفر من عد الكمية بالكامل يدويا.
عكف موظف البنك، ويدعى فلفغانغ كيميرايت،على عد العملات المعدنية بالتزامن مع متابعة مهامة الأخرى، ما جعل الأمر يتطلب منه 6 أشهر لإتمام المهمة، ليصرح بكل فخر بعد أن أنجز مهمته:
لقد أمسكت بيدي كل عملة معدنية في تلك الكمية، أحب كثيرا مثل هذه المهام، لذا لم يمثل الأمر مشكلة بالنسبة لي.
يذكر أن الورثة أصحاب العملات المعدنية تمكنوا من تحويل المبلغ إلى العملة المتداولة حاليا، وقدر المبلغ الذي حصلوا عليه بنحو 8 آلاف يورو، تم إيداعها في حسابهم البنكي.
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