موظف بنك يقضي 6 أشهر لعد 1.2 مليون عملة معدنية

وجد موظف في أحد البنوك الألمانية نفسه أمام تحدي فريد من نوعه عندما أحضر أحد عملاء البنك كمية 2.5 طنًا من العملات المعدنية لإيداعها، ولم يجد مفرًا من عدها يدويًا.

ترجع بداية القصة إلى ما قبل 30 عامًا عندما واظب سائق ألماني على ادخار عملات معدنية بقيمة 1 بفنغ (جزء من عملة المارك الألماني) أو 2 بفنغ، وواظب السائق على عادة ادخار العملات المعدنية طوال نحو 30 عامًا وعندما وافته المنية مطلع العام الجاري اكتشف ورثته أنه كان يملك 1.2 مليون عملة معدنية من فئة البفنغ، حسبما ذكر موقع ndr الألماني

ومن المعروف أن عملة المارك الألماني تم استبدالها منذ 2002 بعملة اليورو الموحدة في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن البنك المركزي الألماني ما يزال يسمح باستبدال العملة الألمانية القديمة باليورو حتى يومنا هذا.

توجه الورثة بالكمية المهولة من العملات المعدنية والتي بلغ وزنها 2.5 طنا، حيث نقلوها إلى أحد فروع البنك المركزي بواسطة شاحنة، ليجد أحد الموظفين نفسه أمام مهمة صعبة لتحويل هذا الكم من العملات المعدنية القديمة إلى اليورو، وهو ما يتطلب أولا القيام بإحصاء عدد كل هذه العملات لحساب إجمالي قيمتها.

تستخدم البنوك عادة ماكينات لإنجاز مهمة عد الكميات الكبيرة من العملات إلا أن العملات المطلوب عدها هذه المرة كان الكثير منها قد أصابه الصدأ وبالتالي فقد سببت تعطل الماكينات، ما يعني أنه لا مفر من عد الكمية بالكامل يدويا.

عكف موظف البنك، ويدعى فلفغانغ كيميرايت،على عد العملات المعدنية بالتزامن مع متابعة مهامة الأخرى، ما جعل الأمر يتطلب منه 6 أشهر لإتمام المهمة، ليصرح بكل فخر بعد أن أنجز مهمته:

لقد أمسكت بيدي كل عملة معدنية في تلك الكمية، أحب كثيرا مثل هذه المهام، لذا لم يمثل الأمر مشكلة بالنسبة لي.

يذكر أن الورثة أصحاب العملات المعدنية تمكنوا من تحويل المبلغ إلى العملة المتداولة حاليا، وقدر المبلغ الذي حصلوا عليه بنحو 8 آلاف يورو، تم إيداعها في حسابهم البنكي.