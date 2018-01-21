فتاة سعودية تتحدى شقيقها وتتزوج بمساعدة المحكمة

لجأت فتاة سعودية إلى إحدى المحاكم الشرعية بعد أن منعها شقيقها من الزواج بالشاب الذي أرادته، حيث حكمت لها المحكمة لصالحها.

© Sputnik. Nikolay Hiznyak دراسة تكشف العلاقة بين الزواج والخرف المبكر

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن إحدى المحاكم الشرعية نقلت ولاية نكاح فتاة إلى الحاكم الشرعي، وذلك بعد أن اشتكت للقاضي من منع شقيقها لها من الزواج دون أسباب شرعية.

وطلبت المدعية نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي لكونه رد الخطاب الذين تقدموا إليها لأسباب غير شرعية، وبرر المدعى عليه موقفه أمام المحكمة بأنه لم يتقدم للمدعية سوى خاطب واحد، وهو غير صالح لها، وأنه مستعد لتزويجها شريطة تقدم لها الزوج المناسب.

وأقر الخاطب، الذي حضر جلسة المحكمة، برغبته في الزواج من المدعية، وأحضر شاهدين على ذلك، فشهدا بكفاءته وصلاحيته، كما أحضرت المدعية شاهدين لإثبات ممانعة شقيقها.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعى عليه لم يقدم سببًا شرعيا لرفض الخاطب، لذا صدر الحكم الشرعي حضوريا بنقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف حضرت المدعية والراغب في الزواج للمحكمة، وأتم القاضي عقد زواجهما.