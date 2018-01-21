فتاة سعودية تتحدى شقيقها وتتزوج بمساعدة المحكمة

وطلبت المدعية نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي لكونه رد الخطاب الذين تقدموا إليها لأسباب غير شرعية، وبرر المدعى عليه موقفه أمام المحكمة بأنه لم يتقدم للمدعية سوى خاطب واحد، وهو غير صالح لها، وأنه مستعد لتزويجها شريطة تقدم لها الزوج المناسب.
وأقر الخاطب، الذي حضر جلسة المحكمة، برغبته في الزواج من المدعية، وأحضر شاهدين على ذلك، فشهدا بكفاءته وصلاحيته، كما أحضرت المدعية شاهدين لإثبات ممانعة شقيقها.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعى عليه لم يقدم سببًا شرعيا لرفض الخاطب، لذا صدر الحكم الشرعي حضوريا بنقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف حضرت المدعية والراغب في الزواج للمحكمة، وأتم القاضي عقد زواجهما.
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