بالفيديو... سكارليت جوهانسون تهاجم ممثلا في "مسيرة النساء"

هاجمت الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، الممثل الأمريكي جيمس فرانكو، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي مؤخرا.

© AFP 2018/ Tiziana Fabi سكارليت جوهانسن: لن أتحدث عن طلاقي احتراما لابنتي

واستنكرت جوهانسون (33 عاما) في كلمتها، خلال حضورها مناسبة "مسيرة النساء"، السبت 20 يناير/كانون الثاني، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قيام فرانكو بالتصدي للتحرش الجنسي، في الوقت الذي يؤدي فيه ذلك الفعل، وفقا لمجلة "فانيتي فير" الأمريكية.

وقالت: "كيف يقوم شخص بشكل علني، أن يساند منظمة، تقوم مهامها على مساندة ضحايا التحرش الجنسي، في الوقت الذي يقوم فيه بافتراس أفراد ضعفاء لا يملكون أي قوة؟".

وطالبت جوهانسون جيمس فرانكو في كلمتها، باسترداد دبوسها، الذي يحمل اسم حملة "Time's Up"، والتي تدعو لمحاربة التحرش الجنسي، وكان ارتداه فرانكو في حفل "غولدن غلوب"، في إشارة منها إلى أنه لا يشرفها وضع فرانكو له.

وأكد المتحدث باسم سكارليت جوهانسون، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، بأنها كانت تقصد في حديثها جيمس فرانكو.

وتأتي تصريحات سكارليت جوهانسون، بعدما صرح تلميذ سابق في مدرسة جيمس فرانكو، أن ارتداءه لدبوس "Time's Up"، أشبه بـ "صفعة على الوجه".

يذكر أن وجهت لجيمس فرانكو، عدة اتهامات بالتحرش الجنسي، عقب فوزه بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل كوميدي، في 7 يناير/كانون الثاني.واتهمت 5 سيدات فرانكو، في مقابلات أجرتها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بالاستغلال الجنسي والتصرف الغير لائق. ومن بين هؤلاء النساء، سارة تيثر كابلان، وهي طالبة سابقة بمعهد التمثيل "Studio 4"، والذي أسسه فرانكو في هوليوود.

وفاز جيمس فرانكو بجائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي، في حفل "غولدن غلوب"، عن دوره في فيلم "The Disaster Artist".