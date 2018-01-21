بيكيه وشاكيرا يتلقيان هجوما آلاف المرات طوال مباراة إسبانيول

تعرض نجم منتخب برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه وصديقته المطربة الكولومبية شاكيرا، لإهانات طوال مباراة كرة القدم، التي أقيمت الأربعاء الماضي بين برشلونة والمنتخب الكتالوني إسبانيول، في بطولة "كأس الملك".

© REUTERS/ ALBERT GEA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول في كأس إسبانيا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إلموندو ديبورتيفو"، فأخذ الجمهور يهاجمون بيكيه وشاكيرا طوال 90 دقيقة، هي مدة المباراة، والتي وصل عددها إلى 3 آلاف مرة.

وقال بيكيه تعقيبا على ما حدث له في المباراة: "لست من يتخذ القرارات بالعقوبات، ولكن لابد من وجود قرار ضد هذه التصرفات، حتى لا تتكرر مجددا".

وانتهت المباراة، بفوز فريق إسبانيول على برشلونة، بهدف نظيف، ليلحق بلاعبي "البارسا" أول خسارة لهم هذا الموسم، بعد 29 مبارة من دون هزيمة.

'PIQUÉ-SHAKIRA' reciben más de 3000 ataques e insultos machistas en la red durante el derbi de ayer



Francino en @laventana: "¿Conseguiremos ver un partido sin insultos racistas, machistas u homófobos?"https://t.co/FowCEdVCAn#SinRespetoNoHayJuego pic.twitter.com/Z3cBDjdx6M — El Larguero (@ellarguero) January 18, 2018

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وأحرز هدف المباراة أوسكار ميليندو في الدقيقة 88 من المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.