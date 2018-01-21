بيكيه وشاكيرا يتلقيان هجوما آلاف المرات طوال مباراة إسبانيول

وقال بيكيه تعقيبا على ما حدث له في المباراة: "لست من يتخذ القرارات بالعقوبات، ولكن لابد من وجود قرار ضد هذه التصرفات، حتى لا تتكرر مجددا".
وانتهت المباراة، بفوز فريق إسبانيول على برشلونة، بهدف نظيف، ليلحق بلاعبي "البارسا" أول خسارة لهم هذا الموسم، بعد 29 مبارة من دون هزيمة.
'PIQUÉ-SHAKIRA' reciben más de 3000 ataques e insultos machistas en la red durante el derbi de ayer— El Larguero (@ellarguero) January 18, 2018
Francino en @laventana: "¿Conseguiremos ver un partido sin insultos racistas, machistas u homófobos?"https://t.co/FowCEdVCAn#SinRespetoNoHayJuego pic.twitter.com/Z3cBDjdx6M
وأحرز هدف المباراة أوسكار ميليندو في الدقيقة 88 من المباراة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.
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