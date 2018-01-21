تعرف على هدية سامسونغ إلى 4 آلاف رياضي

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية، الشريك الرسمي في قطاع الاتصالات اللاسلكية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ، النقاب عن نسخة خاصة من الهاتف الذكي غالاكسي نوت 8 لأولمبياد بيونغ تشانغ المقبلة.

وأوضحت سامسونغ أنها ستقدم بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية 4 آلاف نسخة إلى الرياضيين ومسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية المشاركين في أولمبياد بيونغ تشانغ، حسب يونهاب.

يذكر أن النسخة الخاصة تتميز باللون الأبيض اللامع لتمثيل الرياضات الشتوية جنبا إلى جنب مع الرموز الأولمبية باللون الذهبي على ظهرها.

وتضع سامسونغ على النسخة الخاصة من هاتفها خلفيات أولمبياد بيونغ تشانغ(wallpaper) والتطبيقات التي توفر المعلومات المختلفة الخاصة بالرياضات الأولمبية.

ولن تطرح الشركة الهاتف للبيع للجمهور.

وعبر مسؤول في سامسونغ عن أمله في تبادل جميع الرياضيين المشاركين والمسؤولين خبراتهم الفريدة في أولمبياد بيونغ تشانغ مع الأسر والأصدقاء والمشجعين بواسطة النسخة الخاصة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إن التقنيات المبتكرة للهاتف المحمول من سامسونغ لمدة عقدين ماضيين، تلعب دورا كبيرا في انتشار الروح الأولمبية في العالم، مضيفا أن النسخة الخاصة ستساعد على نقل الخبرات الأولمبية التي لا يمكن تنسى.

يشار إلى أن غالاكسي نوت 8 يأتي مع شاشة كبيرة بقياس 6.3 بوصة عالية الدقة ويبلغ سعره بسعة 64 غيغابايت 1.09 مليون وون ما يعادل 1,023 دولار في كوريا الجنوبية.